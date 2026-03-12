Nicole Deitelhoff: „Wir müssen mit einer neuen Terror-Welle rechnen“

Und man muss sagen, dass es Europa in der Folge nicht gelungen ist, hier eine eigene diplomatische Initiative aufzubauen, den Iran und auch die Region insgesamt besser im Blick zu behalten. Sondern man hat sich nach und nach zurückgezogen, je mehr man den Eindruck hatte, dass die USA die Frage Iran nicht mehr vorrangig behandelten. Heute hat man einfach nichts mehr in den Händen. Es gibt kaum noch klassische Formate, über die man miteinander in Verhandlungen treten könnte. Da ist viel einfach liegengelassen worden.

Jetzt haben wir in den letzten Tagen von verschiedenen europäischen Staatschefs gehört, man wolle wieder ein Format in dieser Region eröffnen, man wolle darüber reden, wie man wieder an den Verhandlungstisch kommt. Das wird nicht einfach, denn warum sollte die Region jetzt ausgerechnet nach Europa schauen, wenn doch in den letzten Jahren gar nichts mehr passiert ist? Das ist eben das Problem: Man hat gedacht, man müsste sich nicht drum kümmern – jetzt fliegt es uns um die Ohren. Das zeigt leider die Strategielosigkeit der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik.

Wie beurteilen Sie das Auftreten Europas in den vergangenen Tagen? Die Statements der EU-Spitzen waren eher nichtssagend, es hieß man verfolge die Entwicklungen „mit größter Besorgnis“ und rufe zu „äußerster Zurückhaltung“ auf. Die EU spricht auch nicht mit einer Stimme. Spaniens Premier Pedro Sánchez findet als Einziger klare Worte und verurteilt den israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran.

Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Sánchez sich im Wahlkampf sieht. Was ich aber generell irritierend finde an der Reaktion der Europäer, ist vor allem, dass sie offensichtlich unvorbereitet waren. Wenn man sich diesen Angriff ansieht, dann war dieser ja nicht vollkommen unvorhersehbar. Ab einem gewissen Punkt war es allen Personen, die sich auskennen, vollkommen klar: Wenn so viel Material in diese Region verschoben wird, dann wird da auch etwas passieren. Was mir nicht verständlich ist: Warum hat sich die EU nicht schon vorab zusammengesetzt und überlegt, was die europäische Haltung dazu ist?

Das macht jetzt den Eindruck, dass Europa einfach ein Kontinent ist, aber keine politische Macht, die in irgendeiner Weise Einfluss nehmen kann, weil sie immer erstmal Wochen braucht, um sich zu finden und tatsächlich auch eine Position miteinander zu teilen, wenn es denn überhaupt gelingt. Gerade in Zeiten eines US-Präsidenten Donald Trump hat Europa doch viele einschneidende Erfahrungen gemacht – Stichwort Venezuela, Stichwort Grönland, und so weiter. Das zeigt, dass Europa seine Lektionen noch immer nicht gelernt hat. Oder vielleicht können wir es auch nicht. Das muss man auch einmal in den Raum stellen. Vielleicht ist Europa tatsächlich strategieunfähig.

Ein hartes Urteil. Trifft das auch auf die UNO zu, die in den derzeitigen Kriegen kein Gehör mehr findet?

Die Bindungsfähigkeit internationaler Organisationen nimmt ab. Die Vereinten Nationen sind ja dafür da, dass sie im Fall der Fälle mit Hilfe vor Ort relativ schnell dafür sorgen können, dass sich die Lage wieder beruhigt. Doch in allen großen Kriegen der Gegenwart spielen die Vereinten Nationen keine Rolle mehr. Die Frage ist, wie bekommen wir es wieder hin, dass die internationalen Organisationen wieder funktionieren können, dass sie wieder in diesen Konflikten mehr Bedeutung erfahren. Das kann eigentlich nur gehen, wenn sich Staaten zu einer Initiative zusammenschließen.