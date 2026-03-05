Die gefährliche Neuordnung im Nahen Osten

Mit Luftangriffen auf Stellungen dieser Terrormiliz, auch in der libanesischen Hauptstadt Beirut, versucht Israels Armee in einem Zwei-Fronten-Krieg, endgültig eine neue Ordnung durchzusetzen. Denn der eigentliche Beginn dieser Eskalation in Nahost liegt zweieinhalb Jahre zurück: Es war der 7. Oktober 2023. Der Tag, an dem Hunderte Hamas-Terroristen von Gaza aus Israels Zivilbevölkerung brutal überfallen haben.

Drahtzieher des Angriffs war der Militär-Chef der Hamas Yahia Sinwar; er galt als enger Verbindungsmann des Regimes in Teheran. Dieser fatale Oktobertag änderte die Strategie Israels radikal. Statt den schwelenden Konflikt mit dem Mullah-Regime im Iran und ihren Verbündeten in Schach zu halten, ging die Regierung unter Führung von Premier Benjamin Netanjahu in die Offensive und tötete die Führung der Hamas vom Polit-Chef Ismail Haniyeh bis zu Sinwar. Der Krieg gegen die Terroristen in Gaza kostete Zehntausende das Leben. Israel hat ihn aber bis heute nicht entschieden.

Auch der Angriff auf Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah im September 2024 schwächte zwar die Miliz, aber sie konnte bis jetzt ihre Machtposition im Libanon verteidigen. Mit dem Angriff auf Ali Chamenei und sein Regime versuchte Israel, flankiert von der US-Armee, nun endgültig die Erzfeinde in Teheran und ihr Netzwerk zu besiegen. „Was derzeit passiert, lässt sich am ehesten mit dem Ende der Sowjetunion vergleichen“, meint Steven Erlanger, langjähriger Auslandsreporter der New York Times, der bereits über die iranische Revolution 1979 berichtet hat. Trotz aller Risiken ist er optimistisch. „Auch wenn das Regime überlebt, wird sich der Nahe Osten langfristig tiefgreifend verändern: Ein schwacher Iran wird nicht mehr in der Lage sein, die gesamte Region zu terrorisieren.“