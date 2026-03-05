Blockade am Golf: Warum Hormus so entscheidend ist

Seit dem US-israelischen Angriff auf Iran meiden Reedereien und Handelshäuser die Straße von Hormus, eine der weltweit wichtigsten Handelsrouten. Laut einem Vertreter der EU-Marinemission Aspides hätten mehrere Schiffe in der Region eine ­Funkdurchsage von den iranischen Revolutionsgarden erhalten, wonach „kein Schiff die Straße von Hormus passieren darf“.

Eine Blockade mit Folgen, denn: Über die Meerenge werden jeden Tag 20 Millionen Barrel Rohöl und Ölprodukte transportiert. Das entspricht etwa 30 Prozent des weltweit auf dem Seeweg gehandelten Öls. Auch 20 Prozent des globalen Handels mit Flüssigerdgas (LNG) laufen über diese Route. Sollte die Blockade länger anhalten, könnten die meisten Golfstaaten kein Öl mehr exportieren.