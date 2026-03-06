2nd Opinion: Was soll dieser Krieg schon wieder?

Unter den gängigen Einschätzungen zur Frage des Zeitpunkts, der Art und der Ziele des israelisch-amerikanischen Angriffs auf das iranische Regime erscheinen mir zwei besonders aussagekräftig. Erstens die These, dass es sich dabei, wie schon bei der Entführung des venezolanischen Machthabers Nicolas Maduro, um ein Ablenkungsmanöver von den Epstein-Files handelt.

Voraussetzung für die Validierung dieser These wäre, dass Donald Trump die gesamte US-Administration darauf verpflichten will und kann, während der restlichen drei Viertel seiner zweiten Präsidentschaft wöchentlich die Welt anzuzünden, damit niemand genauer nachfragt, was genau Trumps Rolle im pädokriminellen Netzwerk des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gewesen ist.

Hans Rauscher, einer der Doyens der hiesigen Kommentatorenszene, deutete in diese Richtung, als er schrieb, dass man das ja zur Genüge kenne: Autokraten, die zu Hause Probleme bekommen, zetteln in der Fremde Kriege an. Nicht nur, um eine kritische Öffentlichkeit von ihren Problemen abzulenken, sondern auch, um von ihrem Volk wieder geliebt zu werden. Stimmt, das ist eine alte These, aber ich habe, anders als etwa der renommierte Histo­riker Timothy Snyder, der den Faschismus in Amerika nicht kommen, sondern bereits herrschen sieht, nach wie vor Schwierigkeiten, Russland unter Wladimir Putin und die USA unter Donald Trump gleichzusetzen.