„Sieg der Hardliner“: Was von Khamenei junior zu erwarten ist

Über das Denken Mojtaba Khameneis ist wenig bekannt. In den vergangenen Jahren hat er sich kaum öffentlich gezeigt. Viele Insider im Iran gehen jedoch seit längerem davon aus, dass er im Schatten seines Vaters erheblichen Einfluss ausgeübt hat.

Ayatollah Ali Khamenei war bis zu seinem Tod der mächtigste Mann der Islamischen Republik Iran. Unter seiner Führung entwickelte sich das Land mit Hilfe seiner Streitkräfte und der einflussreichen Revolutionsgarden zu einer regionalen Macht. Misstrauen gegenüber den USA und Israel sowie die Unterstützung verbündeter Milizen in der Region prägten seine Politik.

Kritik an seiner Person wurde nicht geduldet, Proteste ließ der Sicherheitsapparat niederschlagen. Bei Aufständen Anfang Jänner kamen Tausende Demonstranten ums Leben. Wirtschaftlich litt das ölreiche Land unter Sanktionen, unter anderem wegen des umstrittenen Atomprogramms. Außenpolitisch setzte Khamenei angesichts der Isolation verstärkt auf China und Russland und hielt bis zuletzt an seinem Kurs fest.