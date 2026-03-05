Der lange Schattenkrieg zwischen Israel und Iran

Nach dem Sturz der Monarchie 1979 übernahm ein schiitisch-theokratisches Regime unter Ayatollah Ruhollah Chomeini die Macht. Es brach die Beziehungen mit Israel ab, erklärte den jüdischen Staat als illegitim, Israel zum „Erzfeind“ und die Zerstörung Israels als fundamentales Ziel des Iran. Eine Welle von Terroranschlägen begann gegen Israelis und Amerikaner mit Hunderten von Toten. Diese mehr als 40-jährige „Feindschaft“ hält Israel in einer Art Würgegriff. Seit Jahren überlegen Politik, Militär und Geheimdienst, wie sich das Land daraus befreien könnte.

In den 1980er-Jahren verschärfte sich dann der Konflikt. Der Iran entwickelte den Plan, vorerst einem direkten Angriff auf Israel auszuweichen und durch Einkreisung des Landes die Verteidigung Israels zu schwächen. Es finanzierte pro-iranische Gruppen wie die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen, Terror-Milizen in Syrien, Huthi-Miliz im Jemen sowie die PMU (Al-Haschd asch-Scha‘bī) im Irak und versorgte sie mit Waffen.

Der Krieg der Stellvertreter gegen Israel garantierte Iran den Freiraum, ab etwa 2000 das Nuklearprogramm zu forcieren. Eine Nuklearmacht Iran mit bestens ausgerüsteten Verbündeten rund um Israel hätte das Ende des jüdischen Staates bedeutet. Israel musste reagieren.