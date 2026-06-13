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Trump feiert 80. Geburtstag - Käfigkämpfe vor Weißem Haus

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US-Präsident Trump feiert 80er mit Käfigkämpfen
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US-Präsident Donald Trump wird am Sonntag 80 Jahre alt. Es wird erwartet, dass er an seinem Geburtstag einem Kampfsportevent vor dem Weißen Haus beiwohnt. Ab 20.00 Uhr Ortszeit (Montag, 2.00 Uhr MESZ) richtet die Kampfsportliga Ultimate Fighting Championship (UFC) für Mixed Martial Arts (MMA) sieben Käfigkämpfe aus. Dabei handelt es sich um einen oft blutigen Kampfsport, der Techniken etwa aus Boxen, Ringen, Kickboxen oder Karate vereint.

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Auf dem Südrasen des Weißen Hauses wurde für die Veranstaltung ein Käfig im typischen Oktagon-Format aufgebaut, umgeben von Tribünen für mehr als 4.000 Zuschauer und überspannt von einer riesigen Kuppel. Bei einem Fan-Fest im nah gelegenen Ellipse-Park werden zudem mehr als 120.000 Besucher erwartet. Offizieller Anlass sind die Feierlichkeiten rund um den 250. Unabhängigkeitstag der USA. Dieser ist allerdings auf den 4. Juli datiert.

Kritiker versuchten, das Event mit einer Klage zu verhindern, hatten damit aber keinen Erfolg. Sie werfen Trump vor, seinem Freund Dana White - dem Chef der UFC - sowie dessen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, vor dem Weißen Haus für eine private, gewinnorientierte Sportveranstaltung zu werben.

Zudem ruft die Bewegung "No Kings" ("Keine Könige") etwa zeitgleich zum Beginn des Kampfspektakels landesweit zu Veranstaltungen auf - wenn auch nicht zu klassischen Straßendemonstrationen. Vielmehr sollen etwa in privaten Wohnzimmern, Gemeinschaftszentren oder Geschäften sogenannte "Watch Parties" eines in New York ausgerichteten Konzerts stattfinden. Mit diesem soll der erste Zusatzartikel zur US-Verfassung gefeiert werden, der unter anderem Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Versammlungsfreiheit garantiert.

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