Thurnher will „Weichen für einen besseren ORF stellen“

Die frischgebackene ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher will in ihren acht Monaten an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Medienhauses „die Weichen für einen besseren ORF stellen“. Dazu zählt für sie, Vertrauen in die Institution zurückzugewinnen, eine „bedingungslose Publikumsorientierung“ und die Marken und Inhalte zukunftsfit aufzustellen. Auch will sie die Gründe, weswegen der ORF in Negativschlagzeilen geriet, „klar, konsequent und ohne jedes Ausweichen“ aufarbeiten.

Den ORF in dieser Lage zu übernehmen, ist wohl nicht die einfachste Aufgabe. Warum tut sie sich das an? „Mir liegt das Haus einfach am Herzen. Wenn man dem Unternehmen so lange verbunden ist, macht man es, wenn man gefragt wird“, sagte sie am Freitag bei einer Pressekonferenz. Thurnher ist seit 41 Jahren im ORF beschäftigt und dort eine der bekanntesten Persönlichkeiten. Ob die 63-jährige gebürtige Vorarlbergerin aber noch eine ganze fünfjährige Geschäftsführungsperiode ab 2027 anhängen will, ließ sie abermals offen.