Bernhard Pörksen: Wie die Epstein-Files den Journalismus verändern

Sie beschreiben den Epstein-Skandal nicht einfach als Skandal, sondern als kollektive Erfahrung. Was ist damit mehr gemeint als bloße Massenaufmerksamkeit?

Das Neue ist, dass die veränderten Gesetze der Medienwelt nun für jede und jeden erlebbar werden. Denn jeder kann nun mitmachen, wird zum Enthüller eigenen Rechts, kann die E-Mails durchforsten, Epstein-Videos neu zusammenschneiden, zur Fahndung aufrufen, weil ihm etwas vermeintlich Verdächtiges aufgefallen ist. MAGA-Influencer, Facebookund TikTok-Stars – sie alle schalten sich nun zu. Sie alle recherchieren, diskutieren, versuchen vielleicht – dafür gibt es längst Netz-Tutorials –, die Schwärzungen einzelner Akten zu beseitigen.

Welche Rolle kommt „den Vielen“ zu, wenn nicht mehr nur Journalisten an der öffentlichen Deutung mitwirken?

Neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus ist die fünfte Gewalt der vernetzten Vielen getreten. Dies wird jetzt allgemein sichtbar. Diese fünfte Gewalt hat viele Gesichter. Kluge Rechercheure, haltlose Paranoiker, findige Privatdetektive oder kundige Tech-Freaks, die mal eben eine Website programmieren, um die Epstein-Mails oder eine Amazon-Bestellungen durchsuchbar zu machen – alles kommt vor.

Ist das die Demokratisierung der Öffentlichkeit – und eigentlich schön und erstrebenswert? Oder sehen Sie darin eine Gefahr?

Beides, das sage ich als bekennender Liebhaber der Grau- und Zwischenwerte. Man sieht, wenn man das Bild größer zieht, zweierlei: Erstens, alles kommt vor, der röhrende Hass und die kluge Analyse, die destruktive Nochmal-Entwürdigung der Opfer und die konstruktive Anregung, die Schwarmdummheit und die Schwarmintelligenz. Zweitens, wird deutlich, dass in der gegenwärtigen Situation einer allgemeinen publizistischen Selbstermächtigung ein gigantischer, noch unverstandener, politisch nicht mal im Ansatz entzifferter Bildungsauftrag steckt. Wir sind längst medienmächtig, aber noch nicht medienmündig.

Wie funktioniert Journalismus unter diesen Bedingungen überhaupt noch? Worin liegt dann unsere eigentliche Leistung? Im Widerstand gegen vorschnelle Deutungen?

Ein guter Punkt. Abschied nehmen vom kommentierenden Sofortismus, der Ad-hoc-Interpretation ohne Substanz – das wäre so etwas wie das Gebot der Stunde. Aber das ist natürlich reiner Idealismus, zugegeben. Realistisch betrachtet verliert der Journalismus längst an sortierender Kraft.

Wo liegen die Ursachen?

Zum einen bröckelt die Finanzierungsgrundlage, die Anzeigenmärkte sind praktisch weg und in Richtung der Digitalgiganten abgewandert. Nur mal eine einzige Zahl: Im letzten Jahr haben drei Unternehmen – Google, Amazon, Meta – mehr als die Hälfte aller Werbeeinnahmen weltweit für sich verbuchen können. Zum anderen findet guter, unabhängiger Journalismus heute faktisch in einer journalismusfeindlichen Welt statt, attackiert von dröhnenden Populisten, verunglimpft von frei drehenden Gesinnungs-Medien, die ihrem Publikum nach dem Mund reden, bedrängt von ökonomischer Not, die aber auf der Publikumsseite nicht verstanden wird.

Und dies alles ereignet sich in der Informationsökologie großer Plattformen, die mit ihren Algorithmen das Spektakel begünstigen, orientiert an dem, was ich das Gesetz der endlosen Informationsverdünnung nennen möchte. Dieses Gesetz besagt: Was emotionalisiert, funktioniert. Ein Teufelskreis eigener Art.

Ist Journalismus eher geschwächt, weil er sein Informationsmonopol verliert – oder gestärkt, weil Orientierung knapper wird?

Hier zeigt sich ein faszinierender, aber doch tief deprimierender Widerspruch. Empirisch gesprochen wird der Journalismus schwächer im großen Rauschen. Normativ betrachtet wird er immer wichtiger – als Orientierungsanker im frei umher wirbelnden Informationskonfetti.

Sie schreiben: Wahr und relevant sei, was den eigenen Interessen nützt; falsch erscheine, was ihnen widerspricht. War das nicht immer so?

Sie haben recht. Aber mein Punkt ist, dass mit dem Journalismus die zentrale Instanz in einer Demokratie unter Druck gerät, die ein Gegengewicht bilden müsste gegen den allgemein menschlichen Bestätigungsdrang. Guter Journalismus ist kratzbürstig, unbequem, unvermeidlich ärgerlich, man muss sich über ihn aufregen. Eben das ist sein Job, seine Aufgabe. Alles andere ist PR.