Jetzt fix: Ingrid Thurnher bleibt bis Ende 2026 ORF-Generaldirektorin

Fixiert wurde in der Sitzung, dass die nächste ORF-Wahl um zwei Monate auf den 11. Juni 2026 vorverlegt wird. Dafür hatten sich im Vorfeld bereits Räte aus dem ÖVP-"Freundeskreis" und der FPÖ nahestehende Räte ausgesprochen. Argumentiert wurde mit der außergewöhnlichen Situation, in der sich der ORF gegenwärtig befinde. Es sei rasch Klarheit über die zukünftige Führung gefragt.

Ebenjene gegenwärtigen Turbulenzen am Küniglberg waren vor der Wahl Thurnhers Thema in der Stiftungsratssitzung, die in Summe deutlich über acht Stunden dauerte. Bekanntermaßen kam ein Compliance-Bericht zum Schluss, dass der Ex-ORF-Chef Roland Weißmann jene Frau, die ihm Fehlverhalten ihr gegenüber vorwirft, nicht sexuell belästigt habe. Der an der Untersuchung beteiligte Anwalt Christopher Schrank erklärte vor geraumer Zeit, dass sich der Eindruck ergeben habe, dass der Austausch für keine der beiden Seiten unerwünscht gewesen sei. Die betroffene ORF-Mitarbeiterin sieht das entschieden anders.

Weißmann wurde dennoch gekündigt. Argumentiert wurde, dass leitende Mitarbeiter auch nicht den Anschein eines unrechtmäßigen Verhaltens setzen dürften. "Ich bin wirklich entsetzt, welche Obszönitäten und Unfassbarkeiten einer Mitarbeiterin des ORF angetan wurden", sagte Stiftungsratsvorsitzender Heinz Lederer direkt vor der Sitzung. Es könne nicht sein, dass ein Mann, der ein solches Verhalten an den Tag lege, nun definieren wolle, was eine Frau als einvernehmlich empfinde und was nicht.