Laut Anklage soll Wolf beim damaligen Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzressort Schmid und später beim früheren Finanzminister Schelling interveniert haben, um der Beamtin den von ihr begehrten Job zu verschaffen. Die drei Angeklagten wiesen die Vorwürfe beim ersten Prozesstag im Oktober zurück. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Konkret wollte Wolf laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WkStA) einen Steuernachsichtbescheid im Ausmaß von 687.000 Euro. Bei der Summe handelte es sich um Nachforderungen der Finanz in Form von Anspruchszinsen für die Einkommenssteuer aus den Jahren 2010 und 2011. Im Juli 2018 soll er der damaligen Finanzamtsvorständin bei einem Treffen an der Autobahnraststätte Guntramsdorf zugesichert haben, sich im Finanzministerium dafür einzusetzen, dass sie zur Vorständin eines anderen Finanzamts bestellt wird.