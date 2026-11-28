Der Ertragsanteil ist jener Anteil, der den Ländern derzeit aus den Steuereinnahmen vom Bund für diesen Bereich ausgezahlt wird. Dazu gibt es derzeit noch keinen Konsens bei den Verhandlungen. Wiederkehr zeigt sich grundsätzlich zuversichtlich, dass eine Einigung gelingt. Aber für ihn ist klar: "Wenn der Bund die volle Finanzierung übernimmt, müssen die Länder auch ihren bisherigen Beitrag dem Bund zur Verfügung stellen. Klar ist: Wir sind nicht der Bankomat der Nation. Nur Geld ohne Reformen geht nicht."

Für den Ausbau der ganztägigen Schulformen wäre dies eine "historische Chance", meinte der Minister. In den vergangenen Jahren sei nämlich der Ausbau nicht wie gewünscht vorangekommen bzw. ging der Anteil von ganztägigen Schulformen in manchen Ländern sogar zurück. "Bisher ist es an den komplexen Zuständigkeiten gescheitert."

Die Reformpartnerschaft soll außerdem ein einheitliches Dienstrecht für alle Personalkategorien bringen. Das existiert derzeit zwar schon für den Lehrerbereich, allerdings nicht für den Freizeitbereich. Künftig soll es wie bei den Landeslehrern auch Stellenpläne des Bundes für die Bediensteten im Freizeitbereich geben - diese wiederum sind abhängig davon, wie viele Ganztagsschulen entstehen.

So sollen laut Wiederkehr vor allem Probleme im ländlichen Bereich gelöst werden: Dort konnten bisher oft nur einzelne Stunden am Tag für Freizeitpädagogik vergeben werden, die für eine Vollzeitbeschäftigung nicht ausreichen. Durch die Schaffung einer neuen Personalkategorie "Unterstützungspädagogik" mit einheitlicher Ausbildung sollen diese Personen neben der Betreuung der Kinder in der Freizeit auch in der Lernzeit und im Unterricht unterstützen dürfen und so auf mehr Stunden kommen. Gleichzeitig soll auch die Bezahlung besser werden.

Im Zuge der Reformpartnerschaft war vereinbart worden, dass künftig Direktionen das gesamte Personal - neben Lehrkräften u.a. auch Schulpsychologinnen, die neuen "Unterstützungspädagoginnen" und Fachkräfte aus Vereinen - direkt über die Bildungsdirektion abrufen sollen. Dort soll es außerdem eine "klare Verantwortung" geben, indem die Länder für die Pflichtschulen (v.a. Volks- und Mittelschule) und der Bund für die Bundesschulen (AHS, BMHS) zuständig sind. Die Schulen sollen nicht nur Posten für Lehrkräfte zugeteilt bekommen, sondern einen Topf, der alle Fachkräfte umfasst. Sie sollen dann auswählen können, wie viele Ressourcen sie davon für Lehrkräfte oder andere Professionen nutzen wollen. Trotz der weiter unterschiedlichen Zuständigkeiten für Pflicht- und Bundesschulen bleibt der Bund auch für die Finanzierung und Steuerung der beiden Bereiche zuständig.