Die Diskussion kam über die Fall eines Buben ins Rollen, der trotz Verwarnungen auf das Tragen einer Datenbrille bestanden hatte. Er wurde schließlich der Schule verwiesen, der Rauswurf aber vom Bundesverwaltungsgericht wieder aufgehoben. Wiederkehr meint nun: "Schule muss ein geschützter Ort sein, an dem sich Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen sicher fühlen können." Smartbrillen ermöglichten heimliche Aufnahme und stellten einen Eingriff in die Privatsphäre da.