Neben ranghohen Vertretern der römisch-katholischen Kirche erwiesen auch Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften Schwarz die letzte Ehre. So nahmen der evangelische Superintendent Gerold Lehner, Vertreter der rumänisch-orthodoxen, der griechisch-orthodoxen und der neuapostolischen Kirche sowie der Islamischen Religionsgemeinde Oberösterreich an dem Requiem teil. Das offizielle Oberösterreich war durch mehrere Landespolitiker von Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) abwärts vertreten.

"Bischof Ludwig Schwarz hat berührt, zum Glauben angestiftet, sich für Gerechtigkeit eingesetzt und viele zum Lachen gebracht", sagte Bischof Manfred Scheuer über den Verstorbenen. Schwarz sei ein Mensch mit viel Humor gewesen, der "von einem freundlichen Charakter und von Fröhlichkeit, von Geselligkeit und Gastfreundschaft" geprägt war. Auch dort, wo dieser Grenzen, Rückschläge und Ablehnung erfahren habe, sei er nicht bitter geworden. Bischof Ludwig habe sich immer für mehr weltweite Gerechtigkeit eingesetzt.

Schwarz leitete die Diözese Linz von 2005 bis 2016. Davor war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke und wurde 2001 von Papst Johannes Paul II zum Weihbischof für Wien ernannt. In Schwarz' Amtszeit fielen u.a. die von seinem Vorgänger Maximilian Aichern angestrengte Seligsprechung des NS-Wehrdienstverweigerers Franz Jägerstätter, aber auch die Aufdeckung und Aufarbeitung der Missbrauchsfälle im Stift Kremsmünster, bei der er klare Worte fand und sagte, man müsse "das Verbrechen deutlich beim Namen nennen".

Nach seiner Emeritierung lebte Schwarz in Vöcklabruck bei den Don Bosco Schwestern, wo er als Seelsorger arbeitete und als Priester in umliegenden Pfarren aushalf. Mitte 2024 übersiedelte er nach Wien in seine Ordensgemeinschaft der Salesianer Don Boscos. Am Sonntag wird auch im Wiener Stephansdom ein Requiem für ihn gefeiert.