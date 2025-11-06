2nd Opinion: Mimosenkrieg

Wenn man den einschlägigen Umfragen trauen darf, setzt sich der allgemeine Vertrauensverlust in die Politik und ihre Gestaltungsmacht fort. Viel ist nicht mehr übrig. Die Menschen, heißt es, seien enttäuscht, dass es der Regierung nicht gelinge, drängende Probleme in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Integration und Wirtschaft in den Griff zu bekommen, und wer wollte ihnen diese Enttäuschung übelnehmen.

Zunächst kann man darauf eigentlich nur philosophisch antworten: Enttäuschung ist eine Funktion der Erwartung. Wer die Lösung großer Probleme von der Politik im Allgemeinen und von der Regierung im Speziellen erst gar nicht erwartet, ist vor Enttäuschungen gefeit.

Allerdings: Wenn wir dahin kommen, dass sich niemand mehr irgendetwas von der Politik erwartet, haben wir gesellschaftlich auch nichts gewonnen. Beide Vorgänge haben das gleiche Ergebnis, nämlich die weitgehende Delegitimierung politischen Handelns an sich. Für Diktaturen ist das kein Problem, weil sie ihre Legitimation nicht aus der Zustimmung der Menschen, sondern aus der Macht über sie beziehen. Mao Zedong sprach von der „Macht aus den Gewehrläufen“. Demokratische Staatsformen hingegen sind auf Zustimmung und Vertrauen angewiesen. Wer mehr davon auf sich vereinen kann, erwirbt dadurch das temporäre Recht zur Ausübung politischer Macht.