Was wäre wenn: Ist Europa für den Ernstfall gerüstet?

Herr Gehringer, Ihr Buch heißt „Deutschland im Ernstfall“. Wen wollen Sie damit aufrütteln? Nur Deutschland oder die gesamte europäische Öffentlichkeit?

In erster Linie war es uns wichtig, mit dem Buch in Austausch mit der Zivilgesellschaft zu treten. Wir halten es für notwendig, dass in Deutschland stärker über die angespannte sicherheitspolitische Lage gesprochen wird. Das wollten wir mit einer gewissen Ehrlichkeit und Offenheit tun – indem wir zeigen, was passiert und was wir beobachten. Die Konstellationen und Szenarien, die wir darstellen, haben selbstverständlich Auswirkungen auf Europa. Das lässt sich – schon allein aufgrund unserer Lage und unserer engen Vernetzung – weder ausblenden noch von der Hand weisen.

In Österreicher heißt es gern und oft: Wir sind neutral. Reicht das, um quasi außen vor zu sein?

Ich glaube, dass man einen solchen Ernstfall nie nur für Deutschland definieren kann. Er hätte letztlich immer Auswirkungen auf viele Länder in Europa – auf manche stärker, auf andere schwächer, teils militärisch, teils weniger militärisch. Allein durch die Vernetzung wäre Österreich betroffen. Selbst wenn man sagen würde: Wir halten uns militärisch heraus, weil wir nicht in der NATO sind – dann blieben immer noch Lieferketten, Nahrungsmittelversorgung, Ersatzteile etc. Österreich wäre zumindest ein Transitland, durch das vieles transportiert werden würde – ganz zu schweigen von möglichen humanitären Unterstützungen. Wenn es tatsächlich zu einer extremen sicherheitspolitischen Entwicklung käme, gäbe es auch viele Verwundete. Es ist denkbar, dass man deren Verteilung über Europa noch einmal neu organisieren würde.

Das heißt, jedes Land müsste jetzt schauen, ob die strukturellen Hausaufgaben gemacht sind – etwa mit Blick auf die Spitäler?

Das wäre der Idealfall, dass man Szenarien definiert und laut diesen Planungen darüber redet, welches Land welche Bedeutung und Rolle einnimmt. Wenn jedes Land so vorgehen würde, wären wir schon zehn Schritte weiter. Denn dann hätte sich jedes Land zumindest einmal mit einer solchen Situation auseinandergesetzt. Außerdem gäbe es einen gemeinsamen Aufhänger, um ins Gespräch zu kommen: Wie planen wir das Ganze konkret? Wie können wir uns in diesen Szenarien gegenseitig unterstützen?