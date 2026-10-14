Der Nationalrat hat am 14. Oktober die Strafvollzugsnovelle beschlossen. Zugestimmt haben ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne, die FPÖ stimmte dagegen. Kern der Reform: Ausländische Häftlinge mit rechtskräftigem Einreise- oder Aufenthaltsverbot können nach Verbüßung der halben Strafe in ihr Herkunftsland abgeschoben werden, auch wenn sie nicht zustimmen. Bisher war dafür ihr Einverständnis nötig.

Ziel der Regierung ist es, die überfüllten Justizanstalten zu entlasten und die Sicherheit in den Gefängnissen zu erhöhen. Justizministerin Anna Sporrer bezifferte den Überbelag im Juni mit rund 8 Prozent. Im Nationalrat beschrieb sie den Straf- und Maßnahmenvollzug als „auf Anschlag“.