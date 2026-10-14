ABO

Koalition uneins zu Zivildienst-Verlängerung

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Der Zivildienst wird vorerst nicht verlängert
©APA, HARALD SCHNEIDER, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Das Drängen der ÖVP auf eine Neuverhandlung in Sachen Zivildienst-Verlängerung stößt bei den Koalitionspartnern auf wenig Begeisterung. Man habe die Stellungnahmen von ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner und des Milizbeauftragten Erwin Hameseder "zur Kenntnis genommen, im Moment finden keine Verhandlungen statt", sagte NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn am Mittwoch nach dem Ministerrat knapp. SPÖ-Staatssekretär Jörg Leichtfried verwies auf die geltende Vereinbarung.

von

News auf Google bevorzugen

Angesichts der steigenden Meldungen zum Zivildienst und nachdem die NEOS die vereinbarte Paketsteuer in Frage gestellt hatte, appellierte die ÖVP zuletzt insbesondere an die NEOS, die vereinbarte Übergangsregelung, wonach der Wehrersatzdienst erst verlängert wird, wenn die Zahl der Grundwehrdiener unter 13.875 sinkt, zu überdenken. Auch der Milizbeauftragte und Vorsitzende der Wehrdienstkommission Hameseder drängte am Dienstag darauf, bei dem Thema "die Reset-Taste zu drücken, so wie es beim Thema Paketsteuer gemacht wurde".

Er halte die Aussagen von Gstöttner und Hameseder "für sehr sinnvoll", untermauerte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Mittwoch im Pressefoyer diese Forderung. "Es werden Sachen vereinbart und wenn sie vereinbart sind, gelten sie", bremste dagegen der Staatssekretär im Innenministerium Leichtfried, dessen SPÖ auch bei der im Oktober eingeführten Paketsteuer keine Neuverhandlungen will, wie Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) am Mittwoch im "Ö1"- Morgenjournal erneut erklärte.

Die FPÖ warf den NEOS vor, die Verteidigungspolitik Österreichs zu lähmen. Wehrsprecher Volker Reifenberger sah in der Uneinigkeit der Dreierkoalition den "Beweis für die totale Handlungsunfähigkeit der Regierung". Man sei dabei, "sehenden Auges eine Regelung zu beschließen, die einen Ansturm auf den Zivildienst geradezu provoziert und unser Bundesheer ausbluten lässt und damit über Jahre schwächt statt stärkt", so Reifenberger in einer Aussendung.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Politik
"Großprotest" der Richter und Staatsanwälte in Wien
Meinl-Reisinger zu Gast im Hohen Haus
Politik
Üblicher parlamentarischer Schlagabtausch im Nationalrat
Defizit soll heuer deutlich über EU-Grenze von 3 Prozent liegen
Politik
Ökonomen sehen Budgetdefizit heuer bei gut vier Prozent
Marterbauer lässt sich noch alles offen
Politik
Marterbauer will erst später über SPÖ-Vorsitz entscheiden
Wehrdienstreform schlägt sich auch im Bundeshaushalt zu Buche
Politik
Wehrdienstreform kostet bis 2031 rund eine Mrd.
Latein soll weiter zurückgedrängt werden
Politik
Rektoren wollen weniger Latein-Pflicht an Unis
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER