Rektoren wollen Latein-Pflicht in den meisten Fächern abschaffen

Bei anderen Fächern plädiert man für die Beibehaltung. Dazu gehören neben Philosophie etwa auch Geschichte, Kunstgeschichte und katholische Theologie. Dass man in über 30 anderen Fächern von der Lateinpflicht absehen will, begründet Uniko-Chefin Brigitte Hütter damit, dass immer mehr Studierende ihre Lateinkenntnisse als eine der letzten Prüfungen vor dem Abschluss nachwiesen. Daraus lasse sich ableiten, dass der Stoff auch ohne formale Lateinprüfung beherrschbar sei.

Begründet wird die Initiative auch unter anderem mit der Neugestaltung der Lehramtsstudien. "Neben der kürzeren Studiendauer bedeuten die neuen Curricula weitere Änderungen wie einen stärkeren Praxisanteil oder die Vermittlung von Grundlagen in Deutsch als Zweitsprache sowie inklusive Pädagogik für alle Lehramtsstudierenden", hieß es in einer Aussendung. Daher befürworte man eine Erleichterung für die Studierenden.

Derzeit gibt es zwei unterschiedliche Voraussetzungen Latein betreffend, die in etwa 50 Studienrichtungen abgebildet sind. Bei sieben Studien muss man schon vor Antritt des Studiums die Kenntnisse nachweisen. In sechs von diesen (Alte Geschichte, klassische Archäologie, klassische Philologie, Latein, Altertumswissenschaft, Lehramt Latein) würde dies auch bei den Uniko-Plänen so bleiben. Einzig bei Ägyptologie würde man sie abschaffen.

Bei den übrigen Fächern ist Latein erst während des Studiums nachzuweisen. Dies betrifft eben Fächer wie Geschichte, Anglistik, Deutsche Philologie, Judaistik und etliche mehr, bei denen die Uniko keinen Änderungsbedarf sieht. Keinen Sinn in einer Latein-Pflicht erkennt man dagegen beispielsweise bei Pharmazie, Human- und Veterinärzmedizin, Sprachwissenschaften, Rechts- und Musikwissenschaften.

Die Grünen begrüßen die uniko-Initiative. "Latein war auch bisher in vielen Studienfächern eine völlig unnachvollziehbare Voraussetzung. Es ist hoch an der Zeit, diese unnötige Hürde endlich abzuschaffen", so Wissenschaftssprecherin Sigrid Maurer in einer Aussendung. Die Grünen hätten dazu schon vor Monaten einen Antrag im Nationalrat eingebracht.