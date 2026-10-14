Marterbauer will erst später über SPÖ-Vorsitz entscheiden

Bis dahin widme er sich der Behandlung seiner Krebserkrankung und seinen Aufgaben als Finanzminister. Davon gebe es "jede Menge". Dem aktuellen Parteivorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler gegenüber sei er "loyal". Schließlich habe ihn dieser in die Politik geholt. Darauf, ob dieser sein Ministeramt behalten werde, wollte sich Marterbauer nicht festlegen. Über sein Team werde er erst nachdenken, wenn er das Vizekanzleramt über habe "Wir verstehen einander gut, sind uns aber nichts schuldig."