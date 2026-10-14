Marterbauer will erst später über SPÖ-Vorsitz entscheiden

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) will erst zu einem späteren Zeitpunkt über eine etwaige Übernahme des SPÖ-Parteivorsitzes nachdenken. Aktuell stellt sich diese Frage aus seiner Sicht nicht, wie er am Mittwoch im Ö1-"Morgenjournal" erklärte. Er habe lediglich den neun SPÖ-Landesvorsitzenden zugesagt, mit Jahresbeginn das Amt des Vizekanzlers zu übernehmen.
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Bis dahin widme er sich der Behandlung seiner Krebserkrankung und seinen Aufgaben als Finanzminister. Davon gebe es "jede Menge". Dem aktuellen Parteivorsitzenden und Vizekanzler Andreas Babler gegenüber sei er "loyal". Schließlich habe ihn dieser in die Politik geholt. Darauf, ob dieser sein Ministeramt behalten werde, wollte sich Marterbauer nicht festlegen. Über sein Team werde er erst nachdenken, wenn er das Vizekanzleramt über habe "Wir verstehen einander gut, sind uns aber nichts schuldig."