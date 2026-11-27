Nach der Coronapandemie war vom Gesundheitsministerium ein Entwurf erarbeitet worden, wie die Prüfer darlegen. Zu einer politischen Einigung und einem Beschluss sei es aber bisher nicht gekommen. Dabei sei das Gesetz als Rahmen nötig, um etwa Abläufe auf Bundes-, Länder- und Bezirksebene zu koordinieren, befand der Rechnungshof. Er hat im aktuellen Bericht auch überprüft, inwieweit Empfehlungen aus einem früheren Bericht zu den Maßnahmen während der Coronapandemie umgesetzt wurden. Dies war nur teilweise der Fall, stellte er fest.

Dass eine Reform des Epidemiegesetzes angebracht erscheint, wird im Bericht auch mit dem Hinweis auf die Entstehung des geltenden Gesetzes unterstrichen: Dessen Grundlage stammt aus dem Jahr 1913. Der Entwurf für eine Neufassung sieht laut Rechnungshof Regelungen unter anderem für die Zusammenarbeit der Behörden untereinander und mit anderen relevanten Einrichtungen bei Krankheitsausbrüchen vor. Der Entwurf enthält auch Bestimmungen zur Umsetzung der Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Laut Rechnungshof ist es jedenfalls notwendig, dass die Vorgehensweise bei Ausbrüchen von Infektionskrankheiten detaillierter geregelt wird als vor Ausbruch der Pandemie. Leitlinien zur Kooperation der Behörden miteinander oder mit Institutionen wie etwa der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) sollen hier festgelegt werden. Im Endeffekt solle ein "rechtlicher Rahmen für einen Krisenmechanismus" geschaffen werden.

Beschrieben werden müssten darin klare Abläufe und Verantwortlichkeiten für Maßnahmen und Kommunikation nach außen, heißt es im Bericht. Der bestehende Entwurf enthält hier zahlreiche Punkte, wie ausgeführt wird. So werden seuchenrechtliche Regelungen aus verschiedenen Gesetzen zusammengeführt. Höchstgerichtliche Rechtssprechung wird genauso berücksichtigt wie Forderungen der Wissenschaft.

Klargestellt worden sei im Entwurf auch, dass es Aufgabe des Gesundheitsministeriums sei, die epidemiologische Lage zu beobachten und zu bewerten. Auch Regelungen für Aufklärungsmaßnahmen seien enthalten. Zudem beinhalte das Konzept präventive Regelungen zu Krankheiten, die durch Stiche oder Bisse von Tieren übertragen werden - wie etwa Dengue-Fieber - oder Legionellen.

Der Rechnungshof betont, dass auch das mit Jänner 2024 in Kraft getretene Bundes-Krisensicherheitsgesetz das Gesundheitsministerium verpflichtet, "im jeweiligen Wirkungsbereich die notwendigen strukturellen Voraussetzungen für ein effektives Management bei einer Krise zu schaffen". Die "Dringlichkeit" einer Aktualisierung sei darüber hinaus im gesamtstaatlichen Lagebild für das Jahr 2025 festgehalten worden.

Was es im Gegensatz zur Gesetzesreform bereits gibt ist ein Pandemieplan. Doch auch hier fanden die Prüfer Mängel. Das darin angekündigte Krisenhandbuch liegt noch nicht zur Einsicht vor, wie erläutert wird. Eine detaillierte Strategie wie im Fall des Falles die Bevölkerung informiert wird, ist ebenfalls noch nicht ausgearbeitet worden. Der Rechnungshof empfahl diesbezüglich eine Strategie für eine bundesweit abgestimmte Vorgangsweise. Es sei eine "klare und widerspruchsfreie" Kommunikationslinie zu garantieren, heißt es.

Vom Rechnungshof wurde weiters darauf hingewiesen, dass es in der EU noch keinen wirksamen Rahmen für kritische Arzneimittelengpässe gibt. Das Gesundheitsministerium wurde aufgefordert, sich auf europäischer Ebene für ein gemeinsames System einzusetzen. Denn die Versorgung mit Medikamenten, so gibt der Rechnungshof zu bedenken, könne erschwert sein, etwa wenn es zu Exportverboten von Medikamenten komme.

Eingegangen wird in dem Bericht auch auf die Amtsärzte - mit einigermaßen alarmierenden Zahlen. Denn bis 2030 würden zwei Drittel des amtsärztlichen Personals in Pension gehen, warnt der Rechnungshof. Hier gelte es gegenzusteuern und den amtsärztlichen Dienst attraktiver zu gestalten.