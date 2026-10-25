Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen hatten zuvor ihre Warnung vor der Nutzung des Flughafens in Riad erneuert. Dieser bleibe ein "militärisches Ziel", sagte ein Militärsprecher. Die Betreiber hatten die Wiederaufnahme des Betriebs in zwei Terminals angekündigt. Bei einem von den Houthi für sich reklamierten Angriff auf den Flughafen waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.