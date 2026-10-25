Saudi-Arabien fängt Houthi-Raketen ab

©Afp, APA, FAYEZ NURELDINE
Saudi-Arabien hat nach eigenen Angaben Drohnen und Raketen über seiner Hauptstadt Riad und südlichen Gebieten abgewehrt. Insgesamt seien zehn ballistische Raketen abgefangen worden, die auf den Süden Saudi-Arabiens gezielt hätten. Zuvor hatten saudische Zivilschutzbehörden Notfallwarnungen für Riad sowie die Städte Abha und Khamis Mushait herausgegeben. Dies teilte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition im Jemen mit. Minuten später wurde jedoch Entwarnung gegeben.
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Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen hatten zuvor ihre Warnung vor der Nutzung des Flughafens in Riad erneuert. Dieser bleibe ein "militärisches Ziel", sagte ein Militärsprecher. Die Betreiber hatten die Wiederaufnahme des Betriebs in zwei Terminals angekündigt. Bei einem von den Houthi für sich reklamierten Angriff auf den Flughafen waren am 10. Oktober 13 Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt worden.
A picture taken on September 22, 2020 shows a Saudi national flag in Riyadh. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)