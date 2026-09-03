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Irans Revolutionsgarden drohen den USA mit Rache

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Es gab 68 Verletzte
©APA/APA/AFP/MORTEZA AKHONDI
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Der Chef der iranischen Revolutionsgarden hat mit Rache für den tödlichen Angriff auf eine Hochzeitsfeier gedroht, für den der Iran die USA verantwortlich macht. "Das reine Blut dieser unterdrückten Märtyrer" werde "nicht ungesühnt bleiben und sicherlich gerächt werden", sagte Revolutionsgarden-Chef Ahmed Vahidi. Iranischen Behörden zufolge war Dienstagabend im Süden des Iran ein Wohnhaus getroffen worden, in dem gerade eine Hochzeit stattfand. Es gab vier Tote.

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Außerdem wurden 68 Menschen verletzt. Iranische Behördenvertreter sprachen von einem "Kriegsverbrechen". Die USA äußerten sich nicht direkt zu dem Angriff, ein Militärsprecher sagte jedoch, das Militär nehme nie Zivilisten ins Visier.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete unterdessen am Donnerstag, sechs iranische Marinekräfte seien am Dienstag bei US-Angriffen getötet worden. Wo sich die tödlichen Angriffe ereigneten, gab Tasnim nicht an.

Mindestens 19 Iraner wurden am Dienstag und Mittwoch nach Angaben iranischer Staatsmedien im Land bei US-Angriffen getötet. Zunächst war unklar, ob die sechs getöteten iranischen Marinekräfte in der Zahl der 19 Getöteten bereits enthalten waren.

EDITORS NOTE: Graphic content / In this picture obtained by AFP from the Iranian news agency Tasnim on September 2, 2026 a child sits on a hospital bed at a trauma ward following injuries from an overnight strike in Kuhestak, Sirik County, in Iran's southern Hormozgan province on September 2, 2026. Iranian forces said on September 2 that they launched attacks on US military targets in the United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and other countries in the region, vowing "severe" consequences for renewed American attacks on the Islamic republic. (Photo by Morteza Akhondi / TASNIM NEWS / AFP) /

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