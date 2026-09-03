Irans Revolutionsgarden drohen den USA mit Rache

Außerdem wurden 68 Menschen verletzt. Iranische Behördenvertreter sprachen von einem "Kriegsverbrechen". Die USA äußerten sich nicht direkt zu dem Angriff, ein Militärsprecher sagte jedoch, das Militär nehme nie Zivilisten ins Visier.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim meldete unterdessen am Donnerstag, sechs iranische Marinekräfte seien am Dienstag bei US-Angriffen getötet worden. Wo sich die tödlichen Angriffe ereigneten, gab Tasnim nicht an.

Mindestens 19 Iraner wurden am Dienstag und Mittwoch nach Angaben iranischer Staatsmedien im Land bei US-Angriffen getötet. Zunächst war unklar, ob die sechs getöteten iranischen Marinekräfte in der Zahl der 19 Getöteten bereits enthalten waren.