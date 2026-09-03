Russischer Luftangriff auf Medikamentenlager

Unter den nächtlichen russischen Luftangriffen hätten 13 Regionen der Ukraine gelitten, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit. In Odessa wurden demnach 17 Menschen beim Einschlag einer Drohne in ein Hochhaus verletzt. Unter den Opfern seien drei Kinder, teilt der Chef der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Lysak, auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Ein 21-stöckiges Wohngebäude sei beschädigt worden.

"In vielen Städten und Gemeinden hört der Luftalarm praktisch nicht auf wegen der Gefahr durch russische Drohnen mit Jetantrieb", schrieb Selenskyj in sozialen Netzwerken. "Die Russen haben einen neuen Weg gefunden zu eskalieren, und sie haben nicht die Absicht, langsamer zu machen." Die russische Armee verstärkt seit einiger Zeit die Angriffe auf Verteilzentren für Lebensmittel, Tiefkühllager, Versandzentren von Online-Händlern und Baumärkte in der Ukraine. Diese hat ihrerseits viele Versandzentren der russischen Online-Riesen Wildberries und Ozon attackiert.

Die Ukraine verteidigt sich im fünften Jahr gegen eine großangelegte russische Invasion. Bemühungen um ein Ende des Kriegs stecken fest, weil Moskau am Ziel einer Unterwerfung des Nachbarlands festhält.