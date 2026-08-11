Russland lässt inhaftierten US-Bürger Gilman frei

Der frühere US-Soldat Gilman saß seit 2022 in russischer Haft. Trump telefonierte nach eigenen Angaben mit Gilman, der sich für seine Rückkehr in die Vereinigten Staaten "einen guten Cheeseburger" gewünscht habe. Gilman soll demnach noch am Dienstagabend (Ortszeit) auf dem Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington landen. Ein US-Vertreter erklärte, er sei den Umständen entsprechend in guter Verfassung.

Gilmans Familie und US-Vertreter hatten sich besorgt über seinen Gesundheitszustand geäußert. Demnach war er zuletzt aus einem Gefängniskrankenhaus in die Psychiatrie einer zivilen Klinik verlegt worden. Nach seiner Landung nahe Washington soll Gilman zur medizinischen Behandlung in ein Rehabilitationszentrum im Bundesstaat Texas gebracht werden. Er war einer von mindestens zehn US-Bürgern, von denen bekannt ist, dass sie in Russland inhaftiert sind.

US-Außenminister Marco Rubio sprach von einem "positiven Schritt" und dankte Russland. Moskau habe in den Verhandlungen gut mit dem US-Sondergesandten Steve Witkoff zusammengearbeitet. Gilman könne nun "hier in den Vereinigten Staaten die notwendige medizinische Behandlung erhalten", fügte Rubio hinzu.

Gilman war im Oktober 2022 in der südwestrussischen Stadt Woronesch wegen Gewalt gegen einen Polizeibeamten zu zunächst viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Strafe wurde während der Haft wegen Gewalt gegen Gefängnismitarbeiter zwei Mal verlängert. Nach dem letzten Urteil im Dezember 2025 belief sich seine Gesamtstrafe auf zehn Jahre. Unterstützer des Verurteilten erklärten, ihm seien "unter Zwang Drogen" verabreicht worden und er sei im Gefängnis "Folter" ausgesetzt worden. Laut dem US-Außenministerium wurde Gilman unlängst als "unrechtmäßig festgehalten" eingestuft.

Gilman hat nach Angaben der gemeinnützigen Foley Foundation beim Marinekorps der Vereinigten Staaten (US Marine Corps) gedient und erkrankte während einer Zugreise durch Russland. Statt medizinische Hilfe zu bekommen, sei er auf eine Polizeiwache gebracht worden. Dort sei er dann mit mehreren Anklagen konfrontiert worden.

Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass war er damals wegen Trunkenheit und aggressiven Verhaltens am Bahnhof Woronesch festgenommen worden und habe auf der Wache einen Mitarbeiter geschlagen.