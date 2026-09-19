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Russland greift ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer an

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Russische Streitkräfte haben ein ukrainisches Frachtschiff und einen Tanker im Schwarzen Meer sowie in einem ukrainischen Hafen angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

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Polen leitete unterdessen angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine präventive militärische Luftoperationen zum Schutz seines Luftraums ein. Das teilte die polnische Armee in einem Beitrag auf X mit. Das Militär habe zudem für bodengestützte Luftabwehrsysteme und Radaraufklärungssysteme Bereitschaft angeordnet. Wenig später beendete die Armee den Einsatz wieder. Es habe keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, erklärte die Armee.

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