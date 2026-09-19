Russland greift ukrainische Schiffe im Schwarzen Meer an

Russische Streitkräfte haben ein ukrainisches Frachtschiff und einen Tanker im Schwarzen Meer sowie in einem ukrainischen Hafen angegriffen, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax am Samstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.
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Polen leitete unterdessen angesichts der russischen Angriffe auf die Ukraine präventive militärische Luftoperationen zum Schutz seines Luftraums ein. Das teilte die polnische Armee in einem Beitrag auf X mit. Das Militär habe zudem für bodengestützte Luftabwehrsysteme und Radaraufklärungssysteme Bereitschaft angeordnet. Wenig später beendete die Armee den Einsatz wieder. Es habe keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, erklärte die Armee.