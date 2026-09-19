ABO

Neue US-Sanktionen gegen Russland treten in Kraft

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
US-Präsident Donald Trump unterzeichnete das Russland-Sanktionspaket
©APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Archivbild/ANNA MONEYMAKER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
US-Präsident Donald Trump hat das neue Sanktionspaket der USA gegen Russland in Kraft gesetzt. Er unterzeichnete am Freitag das nach langen Verhandlungen vom US-Kongress beschlossene Gesetz. Das Sanktionspaket hatte zuvor eine parteiübergreifende Mehrheit im Kongress bekommen und soll den Kreml im Ukraine-Krieg stärker unter Druck setzen.

von

News auf Google bevorzugen

Neben direkten Strafmaßnahmen gegen russische Politiker und Firmen sieht das Paket Sanktionen gegen russische Öl- und Gas-Exporte vor, mit denen Moskau seinen Angriffskrieg finanziert. Es berechtigt Trump unter anderem dazu, die fünf größten Käufer russischer Energieträger mit Sanktionen zu belegen - sowie jene fünf Länder, die Russland am meisten dabei helfen, Energiesanktionen zu umgehen. Damit könnte es die US-Handelsbeziehungen zu China und Indien weiter strapazieren, die große Mengen russischen Erdöls beziehen.

Das Sanktionsgesetz trägt den Namen des im Juli gestorbenen Senators und Trump-Vertrauten Lindsey Graham, der es maßgeblich vorangetrieben hatte. Neben den Russland-Sanktionen setzt es auch den Rahmen für eine Verlängerung der Strafmaßnahmen gegen den Iran bis zum Jahr 2031.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Trump für die Unterzeichnung des Gesetzes. Der beste Weg, Grahams Andenken zu ehren, sei die vollständige und rasche Umsetzung der Bestimmungen, schrieb Selenskyj in sozialen Medien. Die beste Belohnung für alle, die der Ukraine dabei helfen, Russland zur Beendigung seines Angriffskrieges zu zwingen, werde Frieden sein.

Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte vor Trumps Unterzeichnung gesagt, dass die Verhängung weiterer Sanktionen vonseiten der USA die Bemühungen um eine Friedenslösung in der Ukraine erschweren werde.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Durchbruch im Streit um Grönland
Politik
Dänemark und USA verkünden Durchbruch im Grönland-Streit
Trump wirt Medien "Fake News" vor
Politik
CNN, MSNOW und Politico von Trump aus Weißem Haus verbannt
IAEA-Chef Grossi: Angriffe auf Atomanlagen "inakzeptabel"
Politik
IAEA: Kühlturm von russischem AKW Kursk getroffen
Kiew erhält weitere EU-Mittel für Rüstung
Politik
Ukraine erhält 3,3 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Rüstung
Drei Tage lang können Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme abgeben
Politik
EU kritisiert Wahlen in Russland
Andersson will wieder Premier werden
Politik
Andersson in Schweden mit Regierungsbildung beauftragt
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER