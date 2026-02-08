ABO

Russland greift erneut ukrainische Ölanlagen an

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Noch immer kein Ende der Kämpfe absehbar
©AFP, APA, IRYNA RYBAKOVA
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Russland hat nach Angaben des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz dessen Anlagen in der östlichen Region Poltawa angegriffen. Dabei seien Schäden entstanden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit. "Dies ist der 19. gezielte Angriff auf Einrichtungen der Gruppe seit Jahresbeginn", hieß es. Von russischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Das Verteidigungsministerium in Moskau gab unterdessen Geländegewinne bekannt.

von

Die Streitkräfte hätten die Ortschaften Hluschiwka in der Region Charkiw und Sydoriwka in der Region Sumy eingenommen, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Ministerium. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte unterdessen neue Sanktionen gegen ausländische Hersteller von Komponenten für russische Drohnen und Raketen. Die Produktion dieser Waffen wäre ohne kritische ausländische Bauteile unmöglich, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Den Dekreten zufolge richten sich die Maßnahmen unter anderem gegen Firmen aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Panama sowie gegen den russischen Finanzsektor.

Trotz laufender Verhandlungen hat Russland seine Angriffe auf die ukrainische Energie- und Logistikinfrastruktur zuletzt massiv verstärkt. Selenskyj zufolge hat Russland allein in der vergangenen Woche mehr als 2.000 Drohnen, 1.200 Lenkbomben und 116 Raketen auf die Ukraine gefeuert.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Ermittler am Tatort im Nordosten Moskaus
Politik
Laut Moskau Festnahmen nach Schüssen auf russischen General
Portugal-Wahl: Sozialist Seguro gegen Rechtsaußen Ventura
Politik
Präsidentenwahl in Portugal trotz Sturmfolgen begonnen
Warten am Wahltag bei Winterkälte
Politik
Sieg der Regierung bei Parlamentswahl in Japan erwartet
Trump geht mit Indien-Deal ins Wochenende
Politik
USA und Indien einigen sich auf Handelsdeal
Zivilbevölkerung im Fokus
Politik
Großteil der Ukraine nach russischen Attacken ohne Strom
Politik
Ausschreitungen bei Demo gegen Winterspiele in Mailand
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER