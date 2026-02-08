Russland greift erneut ukrainische Ölanlagen an

Die Streitkräfte hätten die Ortschaften Hluschiwka in der Region Charkiw und Sydoriwka in der Region Sumy eingenommen, meldeten russische Agenturen unter Berufung auf das Ministerium. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängte unterdessen neue Sanktionen gegen ausländische Hersteller von Komponenten für russische Drohnen und Raketen. Die Produktion dieser Waffen wäre ohne kritische ausländische Bauteile unmöglich, erklärte Selenskyj auf der Plattform X. Den Dekreten zufolge richten sich die Maßnahmen unter anderem gegen Firmen aus China, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Panama sowie gegen den russischen Finanzsektor.

Trotz laufender Verhandlungen hat Russland seine Angriffe auf die ukrainische Energie- und Logistikinfrastruktur zuletzt massiv verstärkt. Selenskyj zufolge hat Russland allein in der vergangenen Woche mehr als 2.000 Drohnen, 1.200 Lenkbomben und 116 Raketen auf die Ukraine gefeuert.