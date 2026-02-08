Portugal bestimmt in Stichwahl neuen Präsidenten

ABO

In Portugal entscheiden die Menschen am Sonntag in einer Stichwahl, wer neuer Präsident des Landes wird. Der gemäßigte Sozialist António José Seguro tritt gegen den Rechtspopulisten André Ventura an. Seguro kam bei der ersten Wahlrunde am 18. Jänner auf rund 31 Prozent der Stimmen. Ventura, der Chef der rechtsaußen stehenden Chega-Partei, erreichte 23,5 Prozent.

In der zweiten Runde werden Ventura kaum Chancen eingeräumt - Seguro liegt der jüngsten Umfrage zufolge mit 67 Prozent klar vorn. Die Stichwahl findet statt, während Portugal von schweren Unwettern heimgesucht wird. Dies könnte zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung führen. Eine Forderung Venturas, die Wahl wegen der starken Regenfälle und Überschwemmungen zu verschieben, wurde abgelehnt.

