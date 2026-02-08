ABO

Konservativer thailändischer Regierungschef gewinnt Wahl

Anutin Charnvirakul geht als Wahlsieger hervor
In Thailand hat die Partei des konservativen Regierungschefs Anutin Charnvirakul laut ersten Prognosen die Parlamentswahl gewonnen. Anutins Bhumjaithai-Partei holte nach den vom Sender Channel 3 am Sonntag veröffentlichten Prognosen 198 der 500 Sitze und wurde damit stärkste Kraft. Die progressive Volkspartei landete demnach mit 97 Sitzen abgeschlagen auf dem zweiten Platz.

In Umfragen im Vorfeld der Wahl hatte die Volkspartei, die größte Oppositionskraft, vor der Bhumjaithai-Partei gelegen. Der Vorsitzende der Volkspartei, Natthaphong Ruengpanyawut, räumte die Wahlniederlage ein. Seine Partei erkenne den Grundsatz an, dass die Partei auf dem ersten Platz das Recht habe, "die Regierung zu bilden".

Der Urnengang am Sonntag war der zweite binnen drei Jahren. Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der Volkspartei unterstützt. Sie machte dabei Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.

Thailand's Prime Minister and Bhumjaithai Party leader Anutin Charnvirakul arrives at his party's headquarters to await results in Thailand's general election in Bangkok on February 8, 2026. (Photo by Chanakarn LAOSARAKHAM / AFP)

