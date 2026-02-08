Konservativer thailändischer Regierungschef gewinnt Wahl

In Umfragen im Vorfeld der Wahl hatte die Volkspartei, die größte Oppositionskraft, vor der Bhumjaithai-Partei gelegen. Der Vorsitzende der Volkspartei, Natthaphong Ruengpanyawut, räumte die Wahlniederlage ein. Seine Partei erkenne den Grundsatz an, dass die Partei auf dem ersten Platz das Recht habe, "die Regierung zu bilden".

Der Urnengang am Sonntag war der zweite binnen drei Jahren. Anutin hatte die Nachfolge von Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra angetreten, die Ende August im Zusammenhang mit dem Grenzkonflikt mit Kambodscha vom Verfassungsgericht abgesetzt worden war. Anutins Amtsantritt wurde von der Volkspartei unterstützt. Sie machte dabei Neuwahlen binnen vier Monaten zur Bedingung.