Epstein-Skandal: Starmers Stabschef tritt zurück

Weiter schreibt der Starmer-Vertraute: "Die Entscheidung, Peter Mandelson zu ernennen, war falsch." Mandelson habe der Labour-Party, dem Land und dem Vertrauen in die Politik geschadet.

Der frühere britische Wirtschaftsminister Mandelson soll enge Kontakt zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gehabt und unter anderem während der Finanz- und Wirtschaftskrise sensible Informationen an den US-Geschäftsmann weitergegeben haben. Die britische Polizei ermittelt gegen Mandelson, der erst vor rund einem Jahr zum Botschafter in den USA ernannt worden war. Deshalb steht auch Premierminister Keir Starmer in der Sache unter Druck. In den vergangenen Tagen waren Rufe nach dem Rücktritt Starmers laut geworden.

Den Botschafter-Posten verlor Mandelson wegen des Epstein-Skandals bereits im vergangenen Jahr, zuletzt trat er auch aus der Regierungspartei Labour aus und gab seinen Sitz im Oberhaus des Parlamentes ab.