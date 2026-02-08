Laut Moskau Festnahmen nach Schüssen auf russischen General

Alexejew war nach Behördenangaben am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten von Moskau angeschossen worden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Behörden leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes ein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Kiew eine Beteiligung an der Tat vor.

Russische Ermittler machten ukrainische Geheimdienste für die Tat verantwortlich. Der in Dubai festgenommene Attentäter habe auf Anweisung ukrainischer Geheimdienste gehandelt, meldete TASS unter Berufung auf Ermittler. Der Mann soll demnach im Dezember 2025 nach Moskau gekommen sein, um einen Terrorakt auszuüben.