Laut Moskau Festnahmen nach Schüssen auf russischen General

Ermittler am Tatort im Nordosten Moskaus
©AFP, APA, HECTOR RETAMAL
Nach den Schüssen auf den stellvertretenden Chef des russischen Militärgeheimdienstes, Wladimir Alexejew, sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Der Täter, demnach ein Russe mit Jahrgang 1960, sei in Dubai festgenommen und an Russland übergeben worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Inlandsgeheimdienst FSB. Ein Komplize, ein 1959 geborener Russe, sei in Moskau gefasst worden. Eine weitere mutmaßliche Komplizin floh in die Ukraine.

Alexejew war nach Behördenangaben am Freitag in einem Wohnhaus im Nordosten von Moskau angeschossen worden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Behörden leiteten ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes ein. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf Kiew eine Beteiligung an der Tat vor.

Russische Ermittler machten ukrainische Geheimdienste für die Tat verantwortlich. Der in Dubai festgenommene Attentäter habe auf Anweisung ukrainischer Geheimdienste gehandelt, meldete TASS unter Berufung auf Ermittler. Der Mann soll demnach im Dezember 2025 nach Moskau gekommen sein, um einen Terrorakt auszuüben.

Investigators leave a high-rise residential building, the scene of an assassination attempt on Russian Lieutenant General Vladimir Alekseyev, in Moscow on February 6, 2026. A Russian general was shot in an apartment building in Moscow on Friday morning and rushed to hospital, officials said, in the latest apparent assassination attempt of a top Russian military figure. (Photo by Hector RETAMAL / AFP)

