Japan wählt Unterhaus - Klarer Sieg für Regierung erwartet

Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MEZ). Bald darauf werden erste Trendberichte japanischer Medien auf Basis von Wählerbefragungen erwartet. Ein großer Unsicherheitsfaktor ist allerdings das winterliche Wetter, starke Schneefälle könnten den Urnengang behindern.

Takaichi war erst Ende Oktober als erste Frau an die Spitze der Regierung gewählt worden. Sie genießt sehr hohe Umfragewerte und hatte mit der kurzfristig einberufenen Neuwahl die Opposition regelrecht überrumpelt. Die größte Oppositionspartei, die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans, und der langjährige LDP-Partner Komeito schlossen sich eilig zur Zentristischen Reformallianz zusammen.

Die neue Partei versteht sich als liberale Alternative zur stramm rechten Takaichi. Doch Umfragen sagen deutliche Verluste voraus. Hingegen könnte die LDP mit ihrem neuen Mitte-Rechts-Partner Ishin Umfragen zufolge sogar auf eine Zweidrittelmehrheit kommen.