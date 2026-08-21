Zudem wurde bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa in der Nacht auf Freitag ein Grenzübergang zu Moldau beschädigt. Der Passagier- und Fahrzeugverkehr am Kontrollpunkt Tabaky wurde eingestellt und auf andere Übergänge umgeleitet, wie der ukrainische Grenzschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Die moldauischen Behörden seien über die Situation informiert.

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg. Bei einer Beilegung des Ukraine-Konflikts sieht Moskau vor allem die USA in der Pflicht, wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag bekannt gab. Es sei entscheidend, inwieweit Washington seinen Einfluss auf die Regierung in Kiew und deren europäische Unterstützer geltend mache, erklärte er in einem Interview mit dem Medienportal News.ru. Zwar zeigten die USA Bereitschaft zu einem "konstruktiven Dialog", neue Vorschläge zur Konfliktlösung müssten jedoch die "Realitäten vor Ort" widerspiegeln.