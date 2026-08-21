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Russische Drohnenangriffe töten zwei Frauen in der Ukraine

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Russland greift die Ukraine immer wieder mit Drohnen an (Archivbild)
©Afp, APA, GENYA SAVILOV
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Russland hat mit Drohnenangriffen nahe seiner Grenze im ostukrainischen Gebiet Charkiw nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet. Bei der Attacke mit sechs Drohnen auf das Dorf Lebjaschje seien zwei Frauen im Alter von 66 und 73 Jahren getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden, teilte Charkiws Militärgouverneur Oleh Synjehubow bei Telegram mit. Es seien fünf Häuser in Brand geraten, drei zerstört und viele weitere beschädigt worden.

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Zudem wurde bei einem russischen Drohnenangriff in der südukrainischen Region Odessa in der Nacht auf Freitag ein Grenzübergang zu Moldau beschädigt. Der Passagier- und Fahrzeugverkehr am Kontrollpunkt Tabaky wurde eingestellt und auf andere Übergänge umgeleitet, wie der ukrainische Grenzschutz auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilte. Die moldauischen Behörden seien über die Situation informiert.

Die Ukraine verteidigt sich seit knapp viereinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen einen russischen Angriffskrieg. Bei einer Beilegung des Ukraine-Konflikts sieht Moskau vor allem die USA in der Pflicht, wie der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow am Freitag bekannt gab. Es sei entscheidend, inwieweit Washington seinen Einfluss auf die Regierung in Kiew und deren europäische Unterstützer geltend mache, erklärte er in einem Interview mit dem Medienportal News.ru. Zwar zeigten die USA Bereitschaft zu einem "konstruktiven Dialog", neue Vorschläge zur Konfliktlösung müssten jedoch die "Realitäten vor Ort" widerspiegeln.

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