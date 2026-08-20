Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Infolge der Luftangriffe in Kiew seien mehrere Menschen in einem Schutzraum und andernorts in einem Wohnhaus eingeschlossen, schrieb Klitschko weiter. Außerdem habe es 23 Verletzte gegeben. Teile Kiews waren ohne Strom. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Zum Drohnenangriff teilte die Nationalpolizei mit, Russland habe eines ihrer Gebäude in Schytomyr attackiert. Zwei Polizisten seien ums Leben gekommen und mindestens 20 Menschen verletzt worden. Russland habe bei dem Angriff Drohnen mit Düsenantrieb eingesetzt. Es sei zu einem Brand auf dem Dach und im vierten Stock gekommen.