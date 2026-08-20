ABO

Mehrere Tote bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Rauch über Kiew
©APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Bei neuen russischen Angriffen auf die Ukraine hat es mehrere Tote gegeben. In Kiew wurde bei Attacken mit ballistischen Raketen mindestens fünf Personen getötet, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko bei Telegram mit. In mehreren Stadtteilen seien Wohnhäuser und andere Gebäude beschädigt worden, die Fenster eines Kinderkrankenhauses seien geborsten, an mehreren Orten es gab es Brände. Bei einem russischen Drohnenangriff im Norden der Ukraine starben mindestens zwei Menschen.

von

Infolge der Luftangriffe in Kiew seien mehrere Menschen in einem Schutzraum und andernorts in einem Wohnhaus eingeschlossen, schrieb Klitschko weiter. Außerdem habe es 23 Verletzte gegeben. Teile Kiews waren ohne Strom. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Zum Drohnenangriff teilte die Nationalpolizei mit, Russland habe eines ihrer Gebäude in Schytomyr attackiert. Zwei Polizisten seien ums Leben gekommen und mindestens 20 Menschen verletzt worden. Russland habe bei dem Angriff Drohnen mit Düsenantrieb eingesetzt. Es sei zu einem Brand auf dem Dach und im vierten Stock gekommen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza
Politik
Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza
Israels Premier Netanyahu mit Sicherheitsminister Ben Gvir
Politik
UN über Ben-Gvir empört: "entsetzlich" und "gefährlich"
Florida: Angie Nixon gewann Demokraten-Kongress-Vorwahl
Politik
Florida: Linke Demokratin Nixon gewann Kongress-Vorwahl
US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim im Jahr 2019
Politik
Trump plant noch heuer Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim
Politik
Österreich schickt Asylsuchende nach Italien zurück
Südkoreas Außenminister Cho Hyun (Archivbild)
Politik
Südkorea: Trump nutzt Militärmanöver als Druckmittel
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER