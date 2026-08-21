Pläne für Anschlag auf Kapitol von US-Staat New York

Die Frau war Berichten zufolge zum Islam konvertiert und hatte sich im Internet als lautstarke IS-Unterstützerin hervorgetan. Unter anderem habe sie ihre Unterstützung für die Attentäter vom 11. September 2001 erklärt. Die 35-Jährige sagte laut Anklage dem FBI-Informanten, sie wolle "gezielt Picknicks in der Nähe des Kapitols abhalten, um die Sicherheitsvorkehrungen zu beobachten". Über eine verschlüsselte Messenger-App habe sie erklärt: "Ich will so viel wie möglich von dem Gebäude zerstören und die Senatoren töten, während sie tagen."

Die Angeklagte erwog den Angaben zufolge, sich als Essenslieferantin auszugeben und sich so Zugang zu dem Sitz von Abgeordnetenhaus und Senat in Albany zu verschaffen, um dort eine Bombe zu platzieren. Anschließend habe sie geplant, nach Syrien zu fliehen. Die Frau soll gegenüber dem Informanten geäußert haben, dass sie nach einer erfolgreichen Flucht in die USA zurückkehren könnte, um weitere prominente Ziele anzugreifen - darunter den Times Square in der Ostküstenmetropole New York.

Nachdem sie sich eine Liefertasche des Anbieters DoorDash sowie Bombenkomponenten besorgt hatte, wurde die Frau den Angaben zufolge am Mittwoch von FBI-Agenten festgenommen.