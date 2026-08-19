Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza

Die von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutzbehörde bestätigte die Zahl der Getöteten. Ein Sprecher des Innenministeriums sprach von einem "brutalen Massaker" gegen Polizisten.

Von israelischer Seite hieß es, bei einem zweiten Luftangriff im zentralen Gazastreifen sei ein weiterer Hamas-Kommandant getroffen worden, der am Massaker der islamistischen Terrororganisation am 7. Oktober 2023 teilgenommen habe. Aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen hieß es dazu, in Nuseirat sei ein Mann auf einem Motorrad bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen. Alle Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der Hamas-Sprecher Hazem Qasim verurteilte den israelischen Angriff und sprach von einer "völligen Missachtung aller Aufrufe zu einer Waffenruhe". Die Verantwortung für die Eskalation trage der sogenannte Friedensrat von US-Präsident Donald Trump, der seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen sei, "Druck auf die Besatzungsmacht auszuüben", fügte Qasim hinzu.

Bereits am Dienstag waren bei einem israelischen Angriff in Gaza sechs Menschen getötet worden. Nach Darstellung der israelischen Armee nahm diese mehrere Kommandanten der islamistischen Terrororganisation Hamas ins Visier. Diese hätten Angriffe auf israelische Soldaten in dem Küstengebiet geplant. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der arabische Nachrichtensender Al Arabija hatte vor dem neuen Angriff berichtet, bei Gesprächen mit Repräsentanten des Gaza-Friedensrats habe Israel diese informiert, dass weitere Angriffe auf die Hamas-Polizei geplant seien. Der Friedensrat bemüht sich jedoch um ein vollständiges Ende Kampfhandlungen.

Die "Times of Israel" berichtete, bei einem Treffen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu mit dem US-Vermittler Jared Kushner am Montag habe es Streit gegeben, weil Israel darauf beharre, weiterhin mutmaßliche Teilnehmer des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 gezielt zu töten. Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es kommt aber immer wieder zu tödlichen Angriffen. Anders als die Hamas lehnt Netanyahu einen Fahrplan des Friedensrats für eine Nachkriegsordnung in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen bisher ab.

Streit gibt es unter anderem darüber, dass die der Hamas übergebenen Waffen eingelagert und unter palästinensischer Kontrolle bleiben sollen. Israel fordert dagegen eine komplette Entfernung der Waffen aus dem Küstenstreifen. Die Regierung befürchtet, sie könnten der Hamas sonst wieder in die Hände fallen.