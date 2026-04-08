Rechtsextremismusforscher Quent: „Die extremen Rechten sind in der emotionalen Ansprache sehr erfolgreich“

Woher kommt die Kluft?

Die Welt ist so komplex geworden, dass viele Menschen nicht mehr verstehen, was passiert. Ich nehme mich da nicht aus. Wer versteht schon, wie die Finanzmärkte genau funktionieren oder welche konkreten Auswirkungen Klimakrise und Kriege in Zukunft haben? All diese Ereignisse erreichen uns, auch durch die sozialen Medien, unmittelbar. Gleichzeitig meinen wir, wir können nichts tun. Aber dieses Gefühl ist gefährlich, weil es die Demokratie aushöhlt: Die Ohnmacht macht uns zu Statisten, aber in Demokratien sind wir Bürgerinnen und Bürger alle Aktivisten: Menschen, die im Alltag mitgestalten können, nicht nur bei Wahlen.

Ja, unsere Wirksamkeit ist begrenzt. Das ist auch gut so. Denn das Gegenteil – Allmacht – wäre etwas Totalitäres, etwas Faschistisches. Darum ist die Übermacht von Elon Musk und Co. so problematisch. Ohnmacht ist ein Stück weit auch Teil von Demokratie. Sie darf aber nicht so weit gehen, dass wir uns komplett fremdbestimmt fühlen.

Warum übersetzt sich das Gefühl des Kämpferischen nicht in Taten?

Zum Beispiel aus erlernter Hilflosigkeit: Wenn ich versucht habe, etwas zu verändern, es aber nichts gebracht hat, mache ich es vielleicht nicht wieder. ­Andere Menschen haben es gar nie gelernt. Wo sollen sie das auch, wenn in der Schule keine Mitbestimmung möglich ist oder sie an ihrem Arbeitsplatz nur Befehle ausführen?

Die Freiheit, mitbestimmen zu können, ist extrem ungleich verteilt. Wer am Fließband steht oder putzt – alles wichtige Arbeiten –, hat kaum Gestaltungsfreiheiten. Wenn in Krisen das Vertrauen in die Politik verschwindet, sagen mehr Leute: Um der Welt nicht ausgeliefert zu sein, will ich starke Führung, die für mich die Verantwortung übernimmt und die Komplexität auflöst. Dann kommen wir in einen autoritär-faschistischen Modus.

Von der Ohnmacht profitieren also vor allem die extrem Rechten. Was machen sie besser, um Menschen anzusprechen, die sich ohnmächtig fühlen?

Sie sind in der emotionalen Ansprache sehr erfolgreich. Sie verbinden sich mit ihren Anhängern zu einem Kollektiv der vermeintlich Entrechteten, signalisieren immer wieder: „Das einfache Volk wird übergangen und fremdbestimmt. Wir erschüttern das System! Werde Teil dieser Bewegung!“ Aber diese Wirksamkeit ist trügerisch: Autoritäre Führer machen keine Politik im Sinne der Menschen, die sie unterstützen.

Sie nutzen das Gefühl der Ohnmacht als Vorwand für eine autoritäre Transformation zu einem Staat, in dem weniger Beteiligung möglich ist und Ungleichheiten noch zunehmen. Wir sehen in Ungarn, Russland und überall, wo extrem Rechte an der Macht sind, dass die Bevölkerung weniger oder gar keine demokratischen Mitbestimmungsrechte hat. Auch die USA entwickeln sich in diese Richtung. Aber die Anhänger haben wenigstens das Gefühl, kollektiv wirksam zu sein.

Kann Selbstwirksamkeit auch in etwas Negatives umschlagen? Beim Sturm aufs Kapitol haben sich Demonstranten selbst ermächtigt …

Ja, um gegen ein demokratisches Wahlergebnis zu putschen und den eigenen Anführer zu einer demokratisch nicht legitimierten Allmacht zu bringen. So funktioniert die kollektive Handlungsfähigkeit faschistischer Bewegungen. Dahinter steht ein totalitärer Machtanspruch, der die eigene Ohnmacht – in dem Fall: die Wahl verloren zu haben – nicht aushält und zu Gewalt führt. In einer Demokratie sind Wahlergebnisse zu akzeptieren. Wenn es mir nicht passt, brauche ich bessere Strategien und Antworten, um das nächste Mal zu gewinnen. Der Unterschied zwischen einer faschistischen und demokratischen Selbstermächtigung liegt in der Begrenzung von Macht mit dem Ziel, Machtmissbrauch zu verhindern.

Wie blicken Sie als Rechtsextremismusforscher auf Österreich? In seinem aktuellen Rechtsextremismusbericht* warnt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) vor einer neuen Generation von Neonazis.

Ich finde es sehr wichtig, dass es das unabhängige Berichtswesen des DÖW gibt, dass dort Fachleute aufzeigen, was im Land los ist und welche Überschneidungen es zwischen dem außerparlamentarischen Neonazismus und der FPÖ gibt. In jedem Land existieren lokale Besonderheiten, aber das Phänomen des Rechtsrucks ist global.

Der jugendliche Neonazismus erstarkt auch in Deutschland. In Karlsruhe stehen 14-Jährige vor dem Bundesverfassungsgericht wegen rechtsterroristischer Anschlagspläne, Schulen klagen über eine Flut von rechtsextremen Vorfällen, die sozialen Medien tun ihr Übriges. Wir haben auf verschiedenen Ebenen Parallelentwicklungen in Österreich und Deutschland, wo wir noch besser voneinander lernen können, was den Umgang damit angeht.