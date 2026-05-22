Leitartikel: Die Normalität der politischen Einflussnahme

Das Problem beginnt nicht zwingend bei der Person, der man im Übrigen mit dieser Vorgehensweise auch keinen Gefallen tut. Das Problem beginnt dort, wo rund um die Bestellung wieder alles so läuft wie immer. Wenn öffentlich signalisiert wird, wer gewünscht ist. Tirols Landeshauptmann Mattle wurde gefragt, ob er seinen Tiroler Landsmann Clemens Pig als künftigen ORF-Generaldirektor begrüßen würde. Seine Antwort: „Dafür sind die Stiftungsräte zuständig und im Endeffekt auch der Bundeskanzler.“

Der ÖVP-Gene­ral­sekretär Nico Marchetti legte sich bereits einen Monat vor der Wahl mit einer Art Empfehlung für Pig fest. Ein „Das geht mich nichts an“ kam ihm nicht über die Lippen. Der Stiftungsrat wirkt in diesem Prozedere weniger wie ein unabhängiges Entscheidungsgremium als wie ein Organ, das politische Präferenzen verwaltet.

Gerungen wird noch um die adäquate Aufteilung der Direktionsposten. Auch hier geht es um dieselben Fragen: Wer darf sich was wünschen? Wer hätte wen gerne? Wer hat gute Verbindungen zu wem? Wer ist Wunschkandidat von wem? Auch darin zeigt sich die kulturelle Akzeptanz informeller Macht.