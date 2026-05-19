Quote für Familienzusammenführung wird beschlossen

Der ÖVP gefällt dieser Tagesordnungspunkt so gut, dass sie das gleiche Thema auch noch zum Inhalt der "Aktuellen Stunde" zu Beginn des Plenums macht. Zweiter größerer Gesetzesbeschluss der Sitzung ist eine Verschärfung der Regelungen zu Werbe- und Gewinnverboten in Sachen Organtransplantationen.

Eine besondere Sitzung wird es wohl für Ernst Gödl. Der Steirer übernimmt nach der erstinstanzlichen Verurteilung von August Wöginger wegen Amtsmissbrauchs erstmals als Fraktionschef bei einer Plenarsitzung die Leitung des ÖVP-Klubs. Sein Vorgänger bleibt Abgeordneter und übt weiterhin die Funktion des Sozialsprechers aus.