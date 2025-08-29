Politik und Social Media: Von Telekratie zu Digikratur

Das ist zwar ein Schreckensbild für die Konkurrenz, aber insgeheim ihr Vorbild. Alle Parteien forcieren Owned Media, statt ihre Exponenten von Armin Wolf in der ZIB2 grillen zu lassen. Wie Söder am Sonntag geht es ihnen beim Sommergespräch im ORF abgesehen vom Interview schon in zweiter Linie darum, Video-­Schnipsel zu verbreiten. So wie es Hattmannsdorfers Insta-Team mit Café-Tratsch übt – für den Fall, dass der Chef einmal als Parteichef zum großen Hitze-Talk kommt.

Seine Medienvorbildung ist anders als jene von Söder, dem einstigen TV-Volontär beim Bayerischen Rundfunk: Bevor er Landesrat in Oberösterreich wurde, war er dort Geschäftsführer der OÖVP sowie der OÖ Media Data Vertriebs- und Verlags GmbH und somit ihres Volksblatts, der letzten Parteitageszeitung Österreichs. Als Wirtschaftsminister und promovierter Ökonom ist ihm auch wegen der umfassenden Pleite dieses Genres trotz jahrzehntelang vergeudeter Presseförderung klar, welchen Vorteil Österreichs Politik in der neuen Social-Media-Welt hat: In Deutschland lag 2024 die Obergrenze der gesamten öffentlichen Parteienfinanzierung bei 219 Millionen Euro, in Österreich haben Bund und Länder dafür 273 Millionen ausgegeben. Trotz staatlicher Budgetkrise werden daraus gespeiste Social-Media-Etats immer größer. Wer die „Reelisierung“ der Austropolitik zumindest bremsen will, muss bei der Parteiförderung beginnen.