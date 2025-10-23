Die Landeshauptfrau: Wie sich Karoline Edtstadler neu positioniert

Heuer im Sommer wurde sie in Salzburg ÖVP-Chefin und Landeshauptfrau. Aufgabe: Mit der FPÖ koalieren, sie jedoch auf Distanz halten. Ähnlich wie Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich. Die beiden legen es jedoch unterschiedlich an. Mikl-Leitner will sich rechts der Mitte profilieren, Edtstadler ist in ihrer neuen Rolle um Mäßigung bemüht.

Für den Freispruch für zehn junge Männer in einem Prozess um mutmaßliche Sexualdelikte begangen an einer damals 12-Jährigen äußerte die Niederösterreicherin größtes Unverständnis, forderte eine Verschärfung des Strafrechts und Abschiebungen für Verurteilte. Edtstadler hingegen zeigte in einem Ö1-Interview Verständnis für Emotionen, stellte jedoch fest, dass es ohne Beweise keinen Schuldspruch geben könne.