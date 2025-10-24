2nd Opinion: Der Hass der Privilegierten

Abgesehen davon, dass man die Möglichkeit zur Polarisierung und Radikalisierung auch als wichtiges Element der offenen und demokratischen Verfasstheit eines Gemeinwesens sehen kann (dass die gesellschaftliche Polarisierung in Russland oder China kein öffentliches Thema ist wie in Europa und in den USA, wird vielleicht schon manchem aufgefallen sein): Es scheint mir immer deutlicher zu werden, dass die bisher mehrheitliche vertretene „Reaktanz“-These – die Unterprivilegierten mucken auf, weil sie die Belehrungen der Herrschenden satt haben – die akut steigenden Temperaturen im Gesellschaftspool nicht ausreichend erklären. Stattdessen wird klar, dass wir es mit einer Akkumulation von Hass auf der Seite der Privilegierten zu tun haben, die nicht mehr von den unqualifizierten Lebensäußerungen der Unterprivilegierten belästigt werden wollen. Man begegnet – und hier schließt sich der Kreis zu meinem höchstpersönlichen Generationenpessimismus – kaum noch einem jungen Menschen aus dem Kulturmilieu, der nicht alles verbieten will, was er für „rechts“ hält, von der FPÖ bis zu jeder einzelnen Burschenschaft.

Der Begriff „Hass“ ist für diese Haltung sehr bewusst gewählt, denn der Hass beinhaltet im Gegensatz zur einfachen Ablehnung oder sogar zur Verachtung eine eliminatorische Komponente als konstitutives Element: Wer etwas oder jemanden hasst, denkt: Er oder es soll nicht da sein. Wenn man sich diesen Sachverhalt bewusst macht, denkt man vielleicht noch einmal anders über das Phänomen „Hass im Netz“ nach, das seit geraumer Zeit in aller Progressiven Munde ist: Die Qualifizierung der abweichenden Meinungsäußerung als „Hass“ legitimiert deren Eliminierung.

Man kann der Strategie, die eigenen eliminatorischen Hassgefühle auszuleben, indem man den Andersdenkenden als Hasser entlarvt, eine gewisse Raffinesse nicht absprechen. Sie wird nur die allseits beklagte Polarisierung und Radikalisierung nicht verringern, im Gegenteil. Vielleicht müssten wir als Gesellschaft einfach stärker auf die Altersmilde setzen.