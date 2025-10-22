Yannick Shetty: „Politik ist toxisch geworden, es herrscht ein Freund-Feind-Denken“

Sie haben sich als Treffpunkt für das Interview das Gasthaus Blauensteiner in der Wiener Josefstädter Straße ausgesucht. Warum?

Ich bin Tiroler, nach der Matura nach Wien gezogen, und hier in der Nähe war meine erste WG. Ich bin oft hier: ein gutes Wirtshaus mit preiswerter Küche. Die Gäste sind so vielfältig wie die Stadt – von linken Studenten bis zu Burschenschaftern. Das macht Politik für mich aus: dass man im Diskurs bleibt, auch wenn Meinungen unterschiedlich sind.

Geht es in der Politik um die Lufthoheit über den Stammtischen?

Ich bin hier nicht am Stammtisch, sondern regelmäßig zum Mittagessen. Man kommt ins Diskutieren, geht raus aus der eigenen Politikblase. Ich werde von ganz unterschiedlichen Leuten angeredet und man bekommt durchaus den Spiegel vorgehalten.

Was haben Sie dabei gelernt?

Ich habe durch Gespräche über die Jahre auch Meinungen geändert. Wir waren als Politik lange am falschen Dampfer bei der Frage: Wie funktioniert gelingende Integration? Ich bin felsenfest überzeugt, dass die FPÖ nicht die richtigen Lösungen hat, dass es aber auch nicht richtig ist, wie manche zu sagen, alles, was die FPÖ sagt, ist rassistisch und quasi Wiederbetätigung.

Was erwarten Sie von Politikern? Was von sich selbst?

NEOS-Gründer Matthias Strolz hat gesagt: „Politik ist der Ort, an dem wir uns ausmachen, wie wir miteinander leben.“ Das halte ich für eine treffende Beschreibung. Ob Klassensprecher, Abgeordneter oder Bundeskanzler – man schafft Regeln für das Zusammenleben. Leider hat sich dieser Ort Politik nicht besonders gut entwickelt. Politik ist toxisch geworden, es herrscht ein Freund-Feind-Denken. Ich versuche, aus dem auszubrechen: Diskutieren wir hart in der Sache, aber vergessen wir nicht, alle 183 Abgeordneten sind gewählt und jeder vertritt gleich viele Österreicherinnen und Österreicher. Stellen wir das Gemeinsame in den Vordergrund. Und ja, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen einem Liberalen und einem Freiheitlichen. Zwar nicht viele, aber suchen wir doch diese Gemeinsamkeiten. Gerade in Zeiten, wo Polarisierung zum bestimmenden Element geworden ist.

Haben Sie welche gefunden? Als Person sind Sie in vielem das Gegenteil freiheitlicher Weltsicht.

Es gibt eine Überschneidung: Ich unterstelle den meisten FPÖ-Abgeordneten, dass sie aus einem im positiven Sinn patriotischen Zugang handeln, nämlich Gutes für das Land zu bewirken. Das will ich auch. Es gibt auch inhaltliche Überschneidungen: FPÖ und NEOS sind für die Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in Kammern, für Entbürokratisierung, einen schlanken Staat. Bei jenen, die den extremen Kurs Herbert Kickls verfolgen, gibt es sicher auch viele, die allein schon mit dem, wie ich bin – jung, migrantische Wurzeln, homosexuell – ein Problem haben. Mit solchen extremen Typen ist es schwierig, Gemeinsamkeiten zu finden.