Demokratie-Index: Österreichs Demokratie am absteigenden Ast

Der Zustand der Demokratie in Österreich hat sich laut Demokratie-Index in den Bereichen Grundrechte, Zivilgesellschaft und Medien deutlich verschlechtert. Der Index beschreibt einmal jährlich den Zustand und die Entwicklung demokratischer Indikatoren in Österreich und wurde am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien vorgestellt. Bewertet werden sieben Institutionen der Demokratie: Souverän, Parteien, Legislative, Exekutive, Justiz, Medien und Zivilgesellschaft.

Der Index wurde zum vierten Mal von neun demokratiepolitischen Organisationen erarbeitet, die sich im Verein "Demokratie-Index" zusammengeschlossen haben. Insgesamt fließen 115 Einzelanforderungen in die Bewertung ein. Der Gesamtwert sank zunehmend seit dem ersten Index 2022 mit einem Wert von 57,1 Prozent auf aktuell 55,1 Prozent.