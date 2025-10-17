Problemfall ÖVP: Die verhängnisvolle Wurstigkeit der Volkspartei

Es ist im Grunde genommen schon seit vielen Jahren so: Die Partei, die heute von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) geführt wird, ist bei Regierungsbildungen entscheidend.

Das macht etwas mit ihr. Nicht nur Gutes. Es ist vielmehr auch schlecht für sie selbst. Vergleichbar mit einer Firma, die aus irgendeinem Grund nicht so schnell pleitegehen kann und sich daher gehen lässt: Die ÖVP nimmt zu wenig Druck wahr, um sich zu erneuern oder zum Beispiel aus der Causa Wöginger Konsequenzen zu ziehen. Sie tut, als wäre der Postenschacher um die Leitung eines Finanzamts in Oberösterreich, an dem sich ihr Klubobmann August Wöginger beteiligt hat, lässlich. Sie nimmt in Kauf, damit weiter an Wählerzuspruch zu verlieren – riskiert aber, irgendwann so klein zu werden, dass sie nicht einmal mehr für Regierungsbildungen gebraucht wird.

Und nebenbei setzt sie auch ihren Koalitionspartnern zu. Derzeit besonders den NEOS. Für diese ist ihr Umgang mit Postenschacher unentschuldbar. Umso mehr Unmut gibt es in ihren Reihen, dass sich ihre Chefin, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, bisher gar so zurückgehalten hat. Das ist für Pinke geradezu verstörend.