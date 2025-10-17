News Logo
ABO

Problemfall ÖVP: Die verhängnisvolle Wurstigkeit der Volkspartei

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
4 min
Artikelbild

Christian Stocker und August Wöginger

©HELMUT FOHRINGER / APA / picturedesk.com
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik

Die ÖVP kann sich zu viel leisten: Die Partei steht trotz herber Verluste weiter im Zentrum der Macht – und genau das könnte ihr größtes Problem sein. Ohne echten Druck zur Erneuerung ignoriert die Volkspartei Skandale wie die Causa Wöginger und riskiert, sich selbst und das politische Gleichgewicht Österreichs zu beschädigen.

von

Analyse der Woche

Was soll der ÖVP schon passieren? Bei der Nationalratswahl 2024 hat sie groß verloren und trotzdem das Kanzleramt gehalten. Und wenn sie bei einem Urnengang derzeit noch übler abschneiden würde, müsste sie nicht befürchten, in Opposition zu landen: Herbert Kickl (FPÖ) bräuchte ihre Unterstützung, um Regierungschef zu werden, sie selbst könnte aber auch mithilfe von Sozialdemokraten, NEOS und/oder Grünen weiterhin den Kanzler stellen.

Schlecht für sie selbst und für alle

Es ist im Grunde genommen schon seit vielen Jahren so: Die Partei, die heute von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) geführt wird, ist bei Regierungsbildungen entscheidend.

Das macht etwas mit ihr. Nicht nur Gutes. Es ist vielmehr auch schlecht für sie selbst. Vergleichbar mit einer Firma, die aus irgendeinem Grund nicht so schnell pleitegehen kann und sich daher gehen lässt: Die ÖVP nimmt zu wenig Druck wahr, um sich zu erneuern oder zum Beispiel aus der Causa Wöginger Konsequenzen zu ziehen. Sie tut, als wäre der Postenschacher um die Leitung eines Finanzamts in Oberösterreich, an dem sich ihr Klubobmann August Wöginger beteiligt hat, lässlich. Sie nimmt in Kauf, damit weiter an Wählerzuspruch zu verlieren – riskiert aber, irgendwann so klein zu werden, dass sie nicht einmal mehr für Regierungsbildungen gebraucht wird.

Und nebenbei setzt sie auch ihren Koalitionspartnern zu. Derzeit besonders den NEOS. Für diese ist ihr Umgang mit Postenschacher unentschuldbar. Umso mehr Unmut gibt es in ihren Reihen, dass sich ihre Chefin, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, bisher gar so zurückgehalten hat. Das ist für Pinke geradezu verstörend.

Verhängnisvolle Wurstigkeit

Das Ganze ist letztlich auch ein Problem für die politischen Verhältnisse in Österreich: Gerade weil Demokratie aufgrund der Mehrheitsverhältnisse hierzulande nur begrenzt Wechsel an der Spitze heißt, und gerade weil Macht dazu angetan ist, zu korrumpieren, wäre es wichtig, dass die ÖVP höhere Maßstäbe bei sich selbst anlegt; ist es verhängnisvoll, dass ihr so viel egal ist.

Dieser Beitrag ist ursprünglich in der News-Printausgabe Nr. 42/2025 erschienen.

Kolumnen

Über die Autoren

www.diesubstanz.at

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Andreas Rabl: „Die Wähler haben Verständnis für notwendige Reformen“
Politik
Andreas Rabl: „Die Wähler haben Verständnis für notwendige Reformen“
Leitartikel: PR statt Politik – Wie sich Österreich schönredet
Politik
Leitartikel: PR statt Politik – Wie sich Österreich schönredet
Download von www.picturedesk.com am 06.10.2025 (16:26). ABD0070_20250228 - WIEN - ÖSTERREICH: (v.l.) Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (GRÜNE) und Sportminister Werner Kogler (GRÜNE)am Freitag, 28. Februar 2025, anl. einer PK "Erste Analyse des Regierungsprogramms von ÖVP, SPÖ und NEOS" in Wien. - FOTO: APA/TOBIAS STEINMAURER - 20250228_PD3857 - Rechteinfo: Rights Managed (RM)
Politik
Grüne: Gewesslers Dilemma
Was getan werden muss, um unsere Pensionen zu sichern
Politik
Was getan werden muss, um unsere Pensionen zu sichern
ÖVP und SPÖ: Ohne Perspektive für Land und Leute
Politik
ÖVP und SPÖ: Ohne Perspektive für Land und Leute
Österreich ist nicht wehrbereit
Politik
Österreich ist nicht wehrbereit
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER