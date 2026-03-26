Leitartikel: Das Land der vertagten Entscheidungen

Hinzu kommt: Politik verwechselt allzu oft das Besprechen eines Problems mit dessen Lösung. Hauptsache, man hat darüber geredet. Möglichst öffentlich. Möglichst empört. Möglichst folgenlos. Zu besprechen gibt es schließlich genug. An Krisen herrscht kein Mangel. Wirtschaftlich nicht. Militärisch nicht. Gesellschaftspolitisch schon gar nicht. Was fehlt, sind konkrete Antworten. Ziele. Richtung. Und vor allem: der Wille, den Menschen etwas zuzumuten. Denn genau darin liegt der wunde Punkt. Politik scheitert nicht am Erkennen von Problemen. Sie scheitert am Führen.

Führungskräften wird in Seminaren eingebläut, was in der Politik oft schon als Zumutung gilt: Richtung vorgeben. Ziele benennen. Erklären, warum Veränderung notwendig ist. Sagen, was geschieht, wenn man handelt – und wenn man nichts tut. Konflikte aushalten. Verantwortung übernehmen, statt sie wegzumoderieren. In Unternehmen ist das Basisprogramm. In der Politik wirkt es oft schon wie Überforderung. Auch, weil Führung kein Beliebtheitswettbewerb ist. Wer führt, kann nicht jeden ständig streicheln. Wer Verantwortung trägt, muss Entscheidungen treffen, die nicht allen gefallen. Muss Widerstand aushalten. Muss Orientierung geben, statt nach Umfragen zu handeln. Oder, um es mit dem Satz zu sagen, der Steve Jobs zugeschrieben wird: „Wenn du willst, dass dich alle lieben, dann werde Eisverkäufer.“

Genau daran krankt Politik. Sie will führen, ohne zu verärgern. Verändern, ohne zu verstören. Reformieren, ohne jemandem wehzutun. Am Ende landet sie bei dem, was sie am besten kann: bei Sätzen, die entschlossen klingen, aber wenig bringen. Veränderung entsteht nicht dadurch, dass man sie rhetorisch umkreist. Veränderung entsteht, wenn jemand sagt: Dorthin wollen wir. Das wird schwierig. Das wird nicht allen gefallen. Aber es ist notwendig. Und wir trauen euch zu, diesen Weg mitzugehen. Genau dieses Zutrauen fehlt. Wer Menschen nichts zumutet, nimmt sie nicht ernst. Wer ihnen nichts erklärt, gewinnt sie nicht. Vielleicht wäre genau das einen Blick über den Tellerrand wert: darauf zu schauen, was gute Führung ausmacht. Und sich zu fragen, warum davon anderswo mitunter mehr zu finden ist als in der Politik.