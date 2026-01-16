2nd Opinion: Schwurbelorgien

Nach diesem Muster, nämlich als Schwurbelorgien, laufen inzwischen so gut wie alle Debatten ab, egal, ob sie sich am Wirtshaustisch oder im Bildungsradio ereignen. Im Gasthaus habe ich in den ersten Tagen des Jahres einige Menschen getroffen, die sich so ausführlich mit dem ihnen bestens vertrauten Innenleben von Putin, Trump und Xi Jinping beschäftigen, dass ihnen die Zeit fehlt, einen wirklichen Job zu haben. Die Empörung darüber, dass nicht mehr Menschen auf der Welt die Dinge so klar sehen wie selbst, ist dabei überhaupt nicht gespielt. Man kann also von sinnlosen, aber authentischen Unterhaltungen sprechen.

Einer der beliebtesten Treffpunkte der Durchschnittsdummschwätzer dürfte der Deutschlandfunk sein, jedenfalls hat ein Gutteil des Unsinns, der mir in Wirtshaus- und Straßenbahnunterhalten unterkommt, irgendetwas als Quelle, das zuerst im Deutschlandfunk publiziert wurde – bevor es mit hechelnder Begeisterung vom österreichischen Bildungsradio Ö1 übernommen worden ist. „Die Peter Thiel-Story“ zum Beispiel ist ein 6-teiliger Podcast, der im Deutschlandfunk vom mutmaßlichen KI-Spezialisten Fritz Espenlaub moderiert wurde und derzeit die Haupterzählung jener Verschwörungstheoretiker ist, die sich mit Inbrunst den besonders gefährlichen Verschwörungstheoretikern aus dem Silicon Valley entgegenstellen.

Deren gefährlichster soll eben Peter Thiel sein, was man schon daran erkennt, dass er ein schwuler Schachspieler mit deutschen Wurzeln ist, der Maßanzüge und die Verantwortung für den politischen Aufstieg von JD Vance trägt, das ökonomische Ende von Gawker herbeiverschworen hat und sich mit einem Innsbrucker Theologen über Carl Schmitt, René Girard und ein paar besondere Einzelheiten der Apokalypse unterhält.

Wenn man nicht wüsste, dass das, was man da hört, von der öffentlich-rechtlich dominierten Medienblase, vom linksintellektuellen Kulturbetrieb und von der staatlich finanzierten NGO-Community für den Höhepunkt des moralisch wertvollen Investigativjournalismus gehalten wird, könnte man beim Hören Lachkrämpfe bekommen. Weil man es aber weiß, bleibt einem das Lachen im Halse stecken.