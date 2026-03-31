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Peter Kaiser räumt Kärntner Landeshauptmann-Sessel

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Bereits im September verabschiedete sich Kaiser als Kärntner SPÖ-Chef
©APA, WOLFGANG JANNACH
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Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hat am Dienstag seinen allerletzten Arbeitstag in dieser Position. Bevor der 67-Jährige pünktlich um 17.00 Uhr sein Büro im Amt der Kärntner Landesregierung verlässt und offiziell den Ruhestand antritt, gibt es aber noch einen Abschiedsempfang: Dieser wird am Vormittag im Klagenfurter Konzerthaus über die Bühne gehen.

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Kaiser war insgesamt 18 Jahre lang Mitglied der Kärntner Landesregierung. Seit der Landtagswahl 2013, die einen Sieg der SPÖ und gleichzeitig einen Totalabsturz der Freiheitlichen brachte, ist er Landeshauptmann des südlichsten Bundeslandes. Nun sei "der Zeitpunkt gekommen, diese Aufgabe wohlüberlegt in jüngere Hände zu legen", hieß es in der Einladung zur Abschiedsfeier.

Nachdem Kaiser sein Amt mit Dienstagabend zurücklegt, übernimmt Landeshauptmannstellvertreterin Gabriele Schaunig (SPÖ) den Posten für eine Woche interimistisch. Gleich nach Ostern, am 7. April, wird der aktuelle Landesrat und Chef der Landes-SPÖ Daniel Fellner vom Kärntner Landtag zum neuen Landeshauptmann gewählt. Einen Tag später wird er von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.

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