Peter Kaiser: „Auf manche Dinge gibt es keine einfache Antwort“

Laut Landesrechnungshof wird es 300 Jahre dauern, die Schulden Kärntens, also vier Milliarden Euro, zu tilgen. Eine kaum vorstellbar lange Zeit. Muss man als Politiker bisweilen mit Problemen umgehen, die zu groß sind, um sie zu verstehen?

Diese Zahl einer fiktiven Schuldentilgungsdauer verwundert mich und ich halte sie für nicht seriös. Erstens ist die Verschuldung im Rechnungsabschluss für 2024 um einige hundert Millionen geringer. Und es wird nicht erwähnt, dass wir 2013 von der FPÖ-geführten Vorgängerregierung einen Schuldenstand von drei Milliarden Euro übernehmen mussten. Wir haben in der Zwischenzeit eine Krisenbewältigung geschafft, die nicht ohne war. Unter anderem haben Kärnten wegen der Hypo-­Pleite dank der FPÖ Haftungen von 24 Milliarden Euro gedroht, die wir mittlerweile abgebaut haben. Wir hatten in unserer Regierungszeit auch positive Rechnungsabschlüsse, durch die wir Schuldenabbau betreiben konnten. Ohne, wie die Vorgängerregierung, Eigentum zu verscherbeln. Wir drehen jeden Cent x-mal um.

Fühlt man sich von der Zahl vier Milliarden nicht überfordert?

Man sie muss in Relation zur Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft mit einem BIP von 23 Milliarden Euro setzen. Ein öffentlicher Haushalt hat zudem Aufgaben zu erfüllen. Wenn das Land keinen Cent mehr ausgibt, bis alle Schulden weg sind – dann geht alles zugrunde, aber wir haben eine schwarze Null. Das ist nicht mein Verständnis von Politik.

Politiker müssen für große Fragen Antworten parat haben: Krieg in der Ukraine, Terroranschlag in Villach, Klimakrise. Haben Sie Antworten?

Man muss den Mut haben zu sagen, dass es auf manche Dinge keine einfache Antwort gibt. Es wird immer mehrere Handlungsstränge brauchen, um Probleme zu lösen.

Wir leben aber im Zeitalter der einfachen Antworten.

Das wird von manchen auch sehr geschickt ausgenützt. Aber wenn man an nachhaltigen Lösungen interessiert ist – und das ist der Anspruch, den wir als Partei und Regierung an uns stellen –, ist mit einfachen Antworten nicht immer alles erreichbar.

Haben die Menschen Geduld für komplizierte Antworten?

Im Großen: nein. Man sehnt sich offensichtlich nach Simplifizierungen und einfachen Lösungen. Aber wenn es dann das Problem nach einiger Zeit noch immer gibt, wird man draufkommen, dass es mit Simplifizierungen nicht geht.

Die FPÖ gewinnt mit einfachen Antworten Wahlen.

Diese Tendenz sieht man in ganz Europa oder sogar global. Es gibt aber auch so etwas wie den Anspruch, Menschen nicht für dumm zu verkaufen, sondern Missstände zu entschärfen und Chancen zu schaffen. Darum haben wir uns in Kärnten den Nachhaltigkeitszielen der UNO verpflichtet, die eine Messlatte für Beschlüsse unserer Regierung sind.